AIK toppar akademicertifiering igen – flera bakom ökar

Elitfotboll dam har denna tisdag släppt sin akademicertifiering för 2025.

AIK toppar återigen listan, men flera klubbar ökar bakom Solnaklubben.

Såväl FC Rosengård som BK Häcken är nu också uppe på fyra stjärnor.

Foto: Bildbyrån

Förra veckan släppte Svensk elitfotboll sin akademicertifieringen och denna tisdag var det dags för elitfotboll dam att göra detsamma.

Totalt sett är det ett väldigt positivt resultat där totalt sex klubbar tilldelas en extra stjärna.

– Vi ser en tydlig positiv utveckling hos föreningarna, vilket är väldigt glädjande. Det visar att de använder certifieringen på det sätt som den är tänkt – som en vägvisare för utveckling, inte som ett slutbetyg, säger Kirsten van de Ven, sportchef på Elitfotboll Dam.

Precis som ifjol är det AIK som toppar rent poängmässigt, men mycket händer där bakom.

Malmö FF återfinns återigen som tvåa med fyra stjärnor, men även BK Häcken och FC Rosengård tilldelas fyra stjärnor den här gången.

– Det är viktigt att tolka resultatet ur ett utvecklingsperspektiv för var och en av föreningarna eftersom alla har olika förutsättningar. Oavsett nivå finns det alltid processer som kan stärkas för att skapa ännu bättre miljöer för framtidens elitspelare, fortsätter van de Ven.

Se hela akademicertifieringen här.