Nellie Lilja: ”Vi har allt att vinna och de allt att förlora”

Malmö FF är nykomlingar i damallsvenskan och ligger fyra i tabellen.

Under lördagen väntar ett toppmöte när de Himmelsblå möter de obesegrade serieledarna Djurgården.

– Det känns som att vi har allt att vinna och de har mer att förlora, säger Nellie Lilja till FotbollDirekt.

Under lördagen startar damallsvenskan igen efter ett kort landslagsuppehåll. Malmö gick in i uppehållet med en fjärdeplats i tabellen, något som är riktigt bra för att vara nykomlingar, men det finns ändå delar som kan bli bättre för Malmö FF.



– Det har varit mycket som har varit bra. Sedan finns det fortfarande bitar som vi känner att vi vill utveckla. Det handlar om att vi har en hög högstanivå och att vi ska försöka ligga på den höga nivån i så många matcher som vi bara kan. Där känner vi väl att vi kanske har dippat i några matcher, typ Linköping, Norrköping och Vittsjö senast, där vi inte riktigt kom upp till den nivån.



Hon fortsätter:



– Så det handlar om att utveckla den biten så att vi inte har så djupa dalar. Annars tycker jag annars vi har visat en bra kämpaglöd, vinnarmentalitet och har legat under i vissa matcher som vi sedan har hämtat upp.

Under lördagen tar Malmö FF emot Djurgården på hemmaplan i ett riktigt toppmöte. Djurgården är obesegrade och serieledare samtidigt som de Himmelsblå har presterat bra mot just topplagen.

– Det ska bli jättekul. Jag tycker att vi har presterat nästan bäst mot topplagen i serien. Jag tror det kommer bli en bra fight och roligt att se lite vart vi står mot dem också, det kommer bli en rolig match och jag hoppas de kommer mycket publik också. Viktiga poäng som vi vill ta med oss från den här helgen och den här matchen. Så det är fullt fokus på att ta tre poäng.

”Det är klart att jag vill slå dem”

Malmö FF kan bli det första laget att stoppa Djurgårdens svit som obesegrade och det är något som lockar både Nellie Lilja och hela klubben.

– Det har vi ju pratat om under veckan nu och vi vill ha lite det som en morot och motivation. De kan få sin första förlust i serien och det tycker jag ändå att många har taggat igång på att vi ska slå dem. Så det känns som att vi har allt att vinna och de har allt att förlora.

För Nellie Lilja är det inte bara en chans att förstöra Djurgårdens svit, hon kan också vinna mot klubben hon tillhörde förra säsongen och att vinna är något som lockar.

– Ja, det är ju första mötet nu sedan jag lämnade och det har ju skett en del förändringar, men det är ändå några lagkamrater sedan tidigare som är kvar där. Det är klart att jag vill slå dem, avslutar Lilja.