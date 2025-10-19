Norrköping tog ny seger – Rosengård kvar på kvalplats

IFK Norrköping går som tåget.

Samtidigt som FC Rosengårds kräftgång fortsätter.

Idag när lagen möttes räckte ett tidigt mål för hemmalaget.

Foto: Bildbyrån

IFK Norrköping fortsätter att rada upp segrar i damallsvenskan och idag inkasserades sjätte raka segern.

FC Rosengård kom på besök och det enda målet som bjöds på denna söndagseftermiddag kom tidigt, redan i den 8:e minuten från Jessica Wik.

I och med segern lever hoppet om en Europaplats för IFK Norrköping, som har både Hammarby och Malmö (som just nu innehar Europaplatserna) kvar att möta.

Samtidigt betyder en ny förlust för Rosengård att man alltjämt ligger kvar på kvalplatsen.