Norrköping vinner derbyt – Linköping kvar på jumboplats

Östgötaderby denna söndag.

Då gick IFK Norrköping segrande ur kampen.

Detta efter bland annat mål från talangen Freja Lindwall.

Denna söndag var det dags för östgötaderby.

IFK Norrköping tog emot Linköpings FC på Platinumcars arena och det var hemmalaget som började bäst.

I den 24:e minuten tog nämligen hemmalaget ledningen genom talangen Freja Lindwall.

Den ledningen höll man till halvtid och i mitten av den andra halvleken kom den att utökas då Vesna Milivojevic satte dit 2–0.

2–0 blev även slutresultatet, i och med detta stannar Linköping kvar på jumboplatsen i damallsvenskan. Detta efter att Alingsås gått om efter gårdagens seger mot IF Brommapojkarna.