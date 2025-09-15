STOCKHOLM. Hammarby vann med 3–0 mot Linköping under lördagen.

Då fick Hannah Sjödahl göra en efterlängtad debut.

– Jag kände själv att jag sprang runt och log på planen för att jag tyckte att det var så häftigt, säger hon.

Foto: Bildbyrån

Hannah Sjödahl, 19, värvades från Vittsjö GIK till Hammarby i augusti och under lördagens match mot Linköping fick hon göra debut i den grönvita tröjan.

– Det är helt fantastiskt. Jag var här med Vittsjö i juni och fock uppleva det på andra sidan. Även när man får uppleva det som bortalag så är det väldigt mäktigt att få spela med sån här publik. Det går inte att beskriva hur det är att vara på rätt sida, det är ju ännu häftigare och jag kände själv att jag sprang runt och log på planen för att jag tyckte att det var så häftigt med alla supportrar. Det är verkligen kul att ha dem i ryggen.

Sjödahl har spelat i Vittsjö sedan hon var 14 år gammal och omställningen att flytta till Stockholm har varit stor för 19-åringen.

– Det har varit bra men en ganska stor omställning att komma hit till Stockholm och direkt inslängd i Champions League-veckan så det har varit ganska mycket men jag har blivit välkomnad av alla i och runt laget. Jag har kommit in mer och mer på träning nu och fick spela lite.

”Det är en annan mentalitet”

Det är inte bara en omställning att flytta till en storstad utan Sjödahl har även flyttat upp i tabellen och jagar nu SM-guldet.

– Ja, det är klart. Vi har koll på hur det ser ut i tabellen och det är jämt där uppe men det är också det som är roligast. Alla matcher betyder verkligen jättemycket och varje poäng räknas och alla matcher betyder så mycket, säger hon och fortsätter:

– Det är klart att det är skillnad men vi går alltid in i varje match för att vinna oavsett om vi är Vittsjö eller Hammarby. Det är klart att det blir en annan press men det ger också självförtroende. Jag tycker att det är kul att man går in i varje match som favorit och det är en annan mentalitet, avslutar Hannah Sjödahl.

Foto: Bildbyrån

Hammarby är serieledare i damallsvenskan men Malmö och Häcken ligger fyra respektive fem poäng bakom (båda har en match mindre spelad).