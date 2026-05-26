Officiellt: Chelsea-talang tränar med Djurgården

Lola Nesbeth, 19, är Chelseas mittfältstalang.

Nu provspelar hon med Djurgårdens damlag.

Foto: Bildbyrån

Djurgården meddelar under tisdagen att de tar in Lola Nesbeth på provträning. Hon är en 19-årig mittfältare som representerar Chelsea och det jamaicanska landslaget.

Hon gästar Kristineberg för provspel under veckan.

”Lola Nesbeth kommer att träna med oss under den här veckan. En 19-årig mittfältare och en tidigare akademispelare i Arsenal och Chelsea som är tekniskt skicklig och kan spela i flera olika roller centralt på planen. Lola tog sig fram genom Englands ungdomslandslag, men valde att satsa sin internationella framtid på Jamaica och gjorde debut i A-landslaget som 18-åring”, berättar sportchef Jean Balawo via klubbens uttalande.