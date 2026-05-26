Anna Sandberg tillbaka – här är VM-kvaltruppen

STOCKHOLM. Tony Gustavsson tar ut sin landslagstrupp till det avgörande VM-kvalet.

Gustavsson bjöd inte på några skrällar.

Se Gustavssons VM-trupp här.

Sveriges damlandslag har inlett kvalet till VM 2027 med att slå Italien och kryssa mot Serbien. I april spelades det hemmamatch mot Danmark och Serbien och då blev det en förlust och en seger. Härnäst möter ”Blågult” Italien i Göteborg och Danmark i Odense och då avgörs det om det blir en VM-plats eller om det krävs playoff för att ta sig till mästerskapet.

Kosovare Asllani är knäskadad och missar även denna samlingen, samtidigt som Nathalie Björn är fortsatt ur spel och Elma Junttila Nelhage går en kamp mot klockan med skada. Det har pratats om Alice Carlsson och Radiosportens expert Johan Elmander har bollat upp en Magdalena Eriksson-comeback som optimal.

Zecira Musovic var tillbaka i truppen redan förra samlingen och då öppnade förbudskaptenen för att hon kunde få stå mellan stolparna under juni-landskamperna. Emma Holmgren saknas fortsatt trots att hon är tillbaka i individuell träning efter att dottern kommit till världen.

Anna Sandberg är tillbaka i landslaget och Rebecka Blomqvist blir petad.



Här är Tony Gustavssons trupp:

Målvakter:

Jennifer Falk

Tove Enblom

Zecira Musovic

Försvarare:

Smilla Holmberg

Bella Andersson

Amanda Ilestedt

Hanna Lundkvist

Elma Junttila Nelhage

Amanda Nilden

Sofia Reidy

Anna Sandberg



Mittfältare/Anfallare:

Filippa Angeldahl

Hanna Bennison

Stina Blackstenius

Evelyn Ijeh

Monica Jusu Bah

Rosa Kafaji

Beata Olsson

Fridolina Rolfö

Johanna Rytting Kaneryd

Felicia Schröder

Matilda Vinberg

Julia Zigiotti Olme