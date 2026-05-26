NORDQVIST: Vem vågar bli nya Uwe Rösler efter det här megafiaskot?

Jag skrev redan efter 1-4 mot Hammarby att det skrek Magnus Pehrsson-vibbar 2018 i Malmö FF lång väg.

Nu är Miguel Ángel Ramirez sparkad och frågan är vem som nu ska städa upp efter spanjoren, såsom Uwe Rösler gjorde för åtta år sedan?

Tajmingen och likheterna är nästan kusliga.

Då, 14 maj 2018 efter tre raka torsk, sparkades Magus Pehrsson från tränarposten i Malmö FF.

1-2 hemma mot IFK Göteborg, 0-3 mot Djurgården i cupfinalen och 0-1 i derbyt mot Trelleborgs FF blev ett nederlag för mycket för de regerande mästarna och i stället tog sportchef Daniel Andersson över som interim i återstående matcher före VM-uppehållet.

Nu, åtta år senare, är det en allsvensk match kvar innan VM.

Miguel Ángel Ramirez leder inte MFF hemma mot HBK på lördag. Det gör assisterande Guillermo Molins och Mario Chavez.

För under tisdagen kom beskedet att spanjoren som presenterades i vintras nu fått sparken, detta efter fyra raka förluster något som inte hänt Malmö FF i allsvenskan sedan 2008.

2-3 mot Mjällby, 2-3 mot BK Häcken, 1-4 mot Hammarby och nu senast 2-3 mot Västerås SK är förstås skrämmande siffror för de mesta mästarna och precis som kring Magnus Pehrsson 2018 kändes det här oundvikligt.

”MP” menade i en gammal intervju med undertecknad att han lika gärna hade kunnat fått ordning på det hela under VM-uppehållet 2018 och gjort samma succé som efterträdaren Uwe Rösler gjorde.

Tysken lyfte sensationsartat, efter ankomsten mitt under världsmästerskapet, MFF från nedre delen av tabellen till en imponerande tredjeplats samt avancemang in i Europa League-gruppspelet där det också blev en andraplats på bekostnad av turkiska bjässen Besiktas.

Den stora frågan nu är vem som MFF ska våga satsa på som nästa Uwe Rösler, den som ska städa upp efter Ramirez megafiasko? Och vem ska själv våga träda in för att städa upp? Det är en minst sagt tuff uppgift och i ärlighetens namn är den här MFF-upplagan en rätt fattig sådan, inte minst när man ser hur bärande spelare som Robin Olsen, Pontus Jansson och Anders Christiansen alla gått skadade och knappt spelat under våren.

Till Ramirez försvar har han fått spela ett väldigt ungt MFF-lag. Helt plötsligt har oerfarna namn som Adrian Skogmar och Theodore Lundbergh fått viktiga roller. De har gjort det förvånansvärt bra, men det vittnar också om att tiden där MFF kunde ersätta en stjärna från start men en lika bra från bänken onekligen är förbi.

Ja du, nästa Uwe Rösler… vem blir du och vem är du?