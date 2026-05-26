Norges miss – tog ut svensk spelare i truppen: ”Bytt förbund”

STOCKHOLM. Cassandra Bogere har lyckats med något mycket anmärkningsvärt.

Under tisdagen togs hon nämligen ut i både Sverige och Norges U23-trupp.

– Jag vill ju tro och hoppas att hon ska spela i Sverige, säger förbundskapten Magnus Wikman till FotbollDirekt.

Den 20-årige mittfältaren Cassandra Bogere håller, sedan i vintras, till i amerikanska Portland Thorns efter att ha lämnat Brann.

Hennes prestationer i såväl Norge och USA har också gjort avtryck – hos flera olika förbund.

Under tisdagen presenterade Magnus Wikman sin U23-trupp för den kommande samlingen. Detsamma gjorde Norges motsvarighet.

Det anmärkningsvärda? Cassandra Bogere var uttagen i båda trupperna, vill Wikmans stora förvåning.

– Jag vill ju tro och hoppas att hon ska spela i Sverige då hon bytte förbund för en vecka sedan. Men hon har spelat för Norge tidigare och därför naturligtvis varit aktuell för dem, säger han till FotbollDirekt.

Det är alltså Norge som har tabbat sig?

– Ja, av den informationen jag har är hon klar för Sverige sedan den 19:e maj. Norge har ju såklart varit med i den här processen och erkänt ett nationsbyte, men om de hade gjort det här (trupp-inlägget) nu eller innan hon var klar törs jag inte säga. Jag hoppas att jag har rätt, utifrån vad jag har blivit informerad, men vi får se, säger Wikman och skrattar.

Under den kommande samlingen ställs Sverige mot just Norge, den tredje juni. Kvar återstår att se i vilket av lagen Bogere spelar i.