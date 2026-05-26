Ellen Wangerheim tillbaka – här är Wikmans U23-trupp

STOCKHOLM. Magnus Wikman tar ut sin U23-trupp som ska möta Norge och Mexico.

Landslandskamperna spelas i Kalmar i juni.

Magnus Wikman har tagit ut den U23-truppen som ska möta Norge den 3 juni och Mexico den 8 juni. Landskamperna spelas i Kalmar.

U23:s senaste samling slutade med en finalplats mot England. Där blev det dessvärre en 3–0 förlust men i semifinalen mot Norge blev Mathilde Janzen hjälte när fick in ett drömmål och såg till att Sverige vann med 1–0.

– Vi har en härlig tid i Kalmar ihop med U21-landslaget, säger förbundskapten Magnus Wikman.

Truppen

Elvira Björklund

Moa Edrud

Saga Andersson

Molly Johansson

Alice Bergström

Emma Holmqvist

Agnes Mårtensson

Athinna Persson Lundgren

Julia Ragnarsson

Klara Svensson Senelius

Elin Westlund

Maja Bodin

Cassandra Bogere

My Cato

Evelina Duljan

Mathilde Janzen

Wilma Leidhammar

Matilda Nildén

Elsa Pelgander

Svea Rehnberg

Johanna Renmark

Tuva Skoog

Ellen Wangerhiem