Ellen Wangerheim tillbaka – här är Wikmans U23-trupp

Lovina Stafhammar
STOCKHOLM. Magnus Wikman tar ut sin U23-trupp som ska möta Norge och Mexico.
Magnus Wikman har tagit ut den U23-truppen som ska möta Norge den 3 juni och Mexico den 8 juni. Landskamperna spelas i Kalmar.

U23:s senaste samling slutade med en finalplats mot England. Där blev det dessvärre en 3–0 förlust men i semifinalen mot Norge blev Mathilde Janzen hjälte när fick in ett drömmål och såg till att Sverige vann med 1–0.

– Vi har en härlig tid i Kalmar ihop med U21-landslaget, säger förbundskapten Magnus Wikman.

Truppen

Elvira Björklund
Moa Edrud
Saga Andersson
Molly Johansson
Alice Bergström
Emma Holmqvist
Agnes Mårtensson
Athinna Persson Lundgren
Julia Ragnarsson
Klara Svensson Senelius
Elin Westlund
Maja Bodin
Cassandra Bogere
My Cato
Evelina Duljan
Mathilde Janzen
Wilma Leidhammar
Matilda Nildén
Elsa Pelgander
Svea Rehnberg
Johanna Renmark
Tuva Skoog
Ellen Wangerhiem

