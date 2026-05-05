Officiellt: Hammarby värvar Walter

Hammarby IF förstärker truppen.

Danska yttern Anna Walter ansluter från FC Nordsjälland.

Hammarby IF presenterar ett nyförvärv inför framtiden. Den 22-åriga yttern Anna Walter har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig till 2030 och ansluter när sommarfönstret öppnar.

Walter kommer närmast från FC Nordsjälland och ser fram emot flytten till Stockholm.

– Jag älskar Hammarbys spelsätt, som passar min spelstil väldigt bra, säger hon.

Sportchefen Arnor Smarason beskriver nyförvärvet som en spelare klubben följt under en längre tid.

– Vi får in en bred vänsterytter som gillar att utmana en mot en och som trots sin ålder har stor erfarenhet, säger han.

Walter har den här säsongen stått för elva mål och sex assist på 29 matcher.