Officiellt: Hoszek lämnar posten som generalsekreterare

Tomas Hoszek har gjort sitt i Elitfotboll dam.

Under onsdagen meddelar han att han lämnar posten som generalsekreterare.

– Det har varit en fantastisk resa, säger han i ett pressmedelande.

Efter fem och ett halvt år som generalsekreterare hos Elitfotboll dam har Tomas Hoszek gjort sitt.



Detta meddelar han under onsdagsmorgonen.



– Det har varit en fantastisk resa, att tillsammans med teamet driva på utvecklingen för fotbollen i allmänhet och damelitfotbollen i synnerhet. Detta under en både utmanande och spännande tid. Nu är flera viktiga delar på plats, vilket gör att det känns som rätt tid att lämna över stafettpinnen, säger Hoszek i ett pressmedelande.



Elitfotboll dams ordförande, Anders Billström, om sin forne kollega:



– Vi är tacksamma för Tomas engagemang under de här åren. Genom hans arbete har vi nått flera viktiga milstolpar som förstärkt vår position både på hemmaplan och internationellt, vilket skapat förutsättningar för framtiden. Jag och EFD-familjen önskar honom stort lycka till i hans nästa steg i livet. Nu ska vi genomföra en smidig och stabil övergång till Tomas efterträdare, vilket startar med en rekryteringsprocess.



Innan Efd har hittat en efterträdare till Hoszek kommer han att fortsätta sin roll, skriver intresseorganisationen för klubbarna i damallsvenskan och elitettan.