Officiellt: IFK Norrköping värvar MacBean

IFK Norrköping förstärker offensiven inför säsongen.

Kaitlyn MacBean har skrivit på sitt första proffskontrakt och ansluter från USA.

Den 24-åriga anfallaren Kaitlyn MacBean kommer närmast från ett provspel med NWSL-klubben Denver Summit. Nu väntar i stället spel i Sverige, där kontraktet med IFK Norrköping sträcker sig över säsongen 2026.

MacBean berättar att klubbens ambitioner och tydliga målsättning vägde tungt i beslutet.

– Det känns fantastiskt. IFK presenterade en klar vision och jag lockades av samtalen med ledarstaben. Att få komma till ett skickligt och sammansvetsat lag kommer att vara väldigt utvecklande för mig, säger hon.

Sportchefen Dennis Popperyd om rekryteringen:

– Vi ser en stor potential och tror att vår miljö kan hjälpa henne ta nästa steg. Hon tillför både konkurrens och nya kvaliteter i anfallsspelet, säger Popperyd på klubbens hemsida.