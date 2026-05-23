Duo kanske inte återvänder till Sirius i sommar

Adam Wikman och Andreas Pyndt är utlånade från Sirius.

Enligt låneavtalet ska de återvända i sommar, men det kanske inte sker.

Adam Wikman och Andreas Pyndt tillhör Sirius men befinner sig båda på lån, i Silkeborg respektive Fredericia.

Deras låneavtal går ut i sommar och då blir de Sirius-spelare igen men det kanske inte blir så att duon återvänder hem till Sverige. Herrlagschefen Jonathan Ederström vill inte säga så mycket om deras framtid i Sirius.

”Utgångspunkten är att de är kvar i sina klubbar låneperioden ut, vilket är till och med juni. Sen kan det ändras beroende på vad vi klubbar kommer överens om”, skriver Ederström till Fotbollskanalen.

”Men vår inställning har varit att de ska få fokusera på sina matcher och inte behöva tänka så mycket framtid.”

Wikman har kontrakt till 2028 med Sirius medan Pyndts avtal löper till 2029.

Sirius toppar allsvenskan just nu.