Officiellt: Moa Edrud lämnar Hammarby

Efter flera framgångsrika år i Hammarby går Moa Edrud vidare i karriären.

Målvaktens kontrakt löper ut och parterna har valt att inte förlänga.



Moa Edrud anslöt till Hammarby inför säsongen 2023 och har under sin tid i klubben varit med och vunnit tre titlar.



Nu står det klart att tiden i Bajen är över, då kontraktet löper ut efter säsongen.

– Jag vill från djupet av mitt hjärta tacka Hammarby och alla involverade i våra framgångar. Ni supportrar banar väg för damfotbollen i Europa. Bajen kommer alltid vara mitt hem. Vi ses snart igen, säger Edrud till klubbens hemsida.

Hammarbys sportchef Arnór Smárason tackar målvakten för insatserna och menar att beslutet också handlar om speltid.



– Moa har varit professionell och alltid redo när det behövts. Vi förstår hennes önskan om mer speltid och önskar henne all lycka framöver, säger Smárason.



