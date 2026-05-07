Officiellt: Whyman lämnar AIK – tar paus från fotbollen

Jada Whyman, 26, har varit AIK:s förstaval i mål under en längre tid.

Efter en del skadeproblematik väljer hon nu att lämna klubben.

– Det är jättetråkigt att gå skilda vägar men det har framkommit en väldigt stark önskan från Jada att säga upp avtalet i förtid, säger sportchefen Zinar Spindari.

Foto: Bildbyrån

Jada Whyman har gjort succé mellan stolparna i AIK under flera säsonger. I år har hon inte fått så mycket speltid på grund av skadeproblematik och nu kommer ett ganska chockerande beslut.

Hon har uttryckt en vilja att lämna klubben och meddelar i samma veva att hon har en paus från sin fotbollskarriär.

– Det är tråkigt att min tid i AIK har kommit till ett slut på grund av den här skadan. Jag har verkligen uppskattat min tid med att bo i Stockholm och representera AIK. Tack till supportrarna för allt ert stöd och er uppmuntran under min tid i klubben. AIK kommer alltid att ha en speciell plats i mitt hjärta. Tack igen, säger Jada Whyman via klubbens uttalande.

Sportchef Zinar Spindari säger följande om Whymans beslut.

– Det är jättetråkigt att gå skilda vägar men det har framkommit en väldigt stark önskan från Jada att säga upp avtalet i förtid efter den senaste skadan som kommer hålla henne borta en längre period. AIK Fotboll har från dag ett bistått med alla resurser vi har till vårt förfogande men i slutändan så har Jadas vilja att säga upp avtalet, pausa karriären och vara kvar i Australien varit någonting vi tagit i beaktande vid detta beslut. Med det sagt så önskar vi Jada stort lycka till i framtiden, säger sportchef, Zinar Spindari via klubbens uttalande.

