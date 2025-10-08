Ölvestads tuffa period: ”Fortfarande problem att åka till Grimsta”

I juni kom beskedet att Tuva Ölvestad drabbats av en korsbandsskada.

20-åringen kämpar nu för att ta sig tillbaka till fotbollsplanen.

– Men det har ju verkligen varit kämpigt i stunder, säger anfallaren till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Brommapojkarnas anfallare Tuva Ölvestad står noterad för fyra mål och en assist på åtta matcher i damallsvenskan, men den här säsongen tog slut redan i somras då Ölvestad råkade ut för en korsbandsskada. Nu är hon påväg tillbaka – men resan dit har varit tuff.

– Jo, men det går bra. Det har ju varit väldigt mycket upp och ner. Men jag har fått jättebra hjälp av min sjukgymnast som jag går till. Så nu har jag börjat springa, vilket är kul, och börjat hoppa och bygga tillbaka styrkan. Men det har ju varit lite kämpigt upp och ner, säger Ölvestad till FotbollDirekt.

Den långa rehabperioden innebär att man hålls borta från fotbollen under en längre tid och det tycker många kan vara mentalt tufft, även så Tuva Ölvestad.

– Jag har hamnat vid en plats där man kanske har börjat acceptera lite att det har hänt och att man inte riktigt kan göra någonting åt det. Men det var ju tufft i början precis när det hände. Man hamnade ju lite i chock några månader. Jag har fortfarande problem att åka till Grimsta och vara där och kolla och jag har haft svårt att kolla på matcher, säger hon och fortsätter:

– Den här delen att man inte känner att man tillhör laget på ett samma sätt som man gjorde förut. Det finns inte samma gemenskap och sociala kontakter som man hade förut. Men jag tycker ändå nu att det har börjat kännas mycket bättre. Man har nog accepterat det mycket mer nu och kunnat kanske göra det bästa av situationen. Sen så är jag väldigt lyckligt lottad som har så fina vänner och familjer runtom mig som hjälper mig hela tiden. Men det har verkligen varit kämpigt i stunder.

”Man är ju så glad att man ser folk komma tillbaka och ha blivit ännu starkare”

Vi har sett många unga spelare som drar korsbandet och kommer tillbaka som en starkare fotbollsspelare med mer motivation och mer glädje för fotbollen. Att kunna komma tillbaka starkare är något som 20-åringen hoppas på och ger henne hopp om framtiden.

Foto: Bildbyrån

– Ja, verkligen. Det känns som att om man inte hopp det så kommer man inte klara ett år av rehab. Så det är klart att det finns ett hopp om att komma tillbaka starkare. Och nu har man verkligen försökt ställa sig in på ”okej, nu är det lite som det är.” och man kan inte göra någonting mer åt det nu, utan nu kan man egentligen bara göra det bästa av situationen, säger hon och fortsätter:

– Så att det är klart, man är ju så glad att man ser folk komma tillbaka och ha blivit ännu starkare både mentalt och fysiskt av det. Det är ju verkligen att man har ett hopp om att det ska bli, ja men att man ska bli ännu mycket bättre än vad man var innan man blev skadad.

Hur mycket längtar du efter att komma tillbaka?

– Så mycket. Efter jag gick ut gymnasiet så har fotbollen varit min värld. Det har varit det enda jag har gjort. Och jag älskar ju fotbollen så mycket, jag har en passion för den. Det kanske är de tuffa stunderna under rehaben nu som man haft då man tänker på just de här stunderna när man ska få, med att spela match igen och få träna fullt med laget, avslutar Tuva Ölvestad.