Orden efter degraderingen: ”Otroligt tuffa dagar”

Linköpings FC har för första gången någonsin åkt ur damallsvenskan.

Något som stod klart redan innan kvällens match mot Kristianstad.

– Det har varit otroligt tuffa dagar och veckor, säger Jonna Andersson till Viaplay efter kvällens match.

Foto: Bildbyrån

FC Rosengård avgjorde sent mot Piteå i helgen och IF Brommapojkarna besegrade AIK klart. I och med de resultaten så stod det redan klart inför kvällens match att Linköpings FC, för första gången någonsin, åker ur damallsvenskan.

Efter matchen så uttalade sig Jonna Andersson om hur de senaste dagarna varit.

– Det har varit otroligt tuffa dagar och veckor, framför allt senaste dygnen så det blev en tuff match att spela. Jag är stolt över gruppen att vi kan komma ut och göra en okej match, säger Jonna Andersson till Viaplay efter kvällens match.

Linköping som ikväll hämtade upp 0–2 till 2–2 mot Kristianstad ställs mot FC Rosengård i den sista omgången.