TV: Delad pott mellan Linköping och Kristianstad

Linköpings FC är redan klara för nedflyttning.

Trots det stod man för en stark upphämtning denna måndagskväll.

LFC hämtade upp 0–2 till 2–2 hemma mot Kristianstads DFF.

Foto: Bildbyrån

Den 25:e omgången av damallsvenskan avrundades denna måndagskväll med att Linköpings FC tog emot Kristianstads DFF.

Bortalaget startade bäst och redan efter elva minuter så ledde man med 2–0 efter mål av Mathilde Janzen och Alice Nilsson.

I den 29:e minuten reducerade hemmalaget genom Maria Gros och 2–1 var resultatet i halvtid.

Linköping är sedan i helgen redan klara för nedflyttning, men trots det kämpade man sig tillbaka och knep en poäng i den andra halvleken.

Lisa Björk kvitterade för hemmalaget efter dryga timmen och hennes fullträff blev matchens sista.