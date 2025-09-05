Pauline Rubin ska bli mamma – missar höstsäsongen

Pauline Rubin väntar barn.

Dif-spelaren missar resten av höstsäsongen.

– Tanken är att jag ska fortsätta att träna tillsammans med laget, säger hon i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Det var under fredagen som Djurgårdens IF meddelade att det inte blir något mer matchspel för stjärnan Pauline Rubin (tidigare Hammarlund) under höstsäsongen. Anfallaren, som har gjort tre mål och två assist på tolv matcher denna säsong, ska blir mamma och kommer att missa hösten med Djurgården.

– Det här känns självklart väldigt roligt och måendet är stabilt och bra nu, även om det varit lite upp och ner under första tiden, säger hon i ett uttalande.

– Tanken är att jag ska fortsätta att träna tillsammans med laget så mycket som jag kan under hösten och jag kommer även att vara med under matcherna för att bidra med den rutin och erfarenhet som jag ändå har, fortsätter Rubin.

En tillökning i familjen väntar för Pauline Rubin



– Det här känns väldigt roligt och måendet är stabilt och bra nu, även om det varit lite upp och ner under första tiden, berättar Pauline som nu tar en paus



Vi vill rikta ett stort grattis till Pauline och hennes familj! — Djurgården Fotboll (@DIF_Fotboll) September 5, 2025

Sportchef Jean Balawo:

– Först och främst är vi väldigt glada å Pauline och familjens vägnar över beskedet. Samtidigt är det ju ett oerhört stort tapp fotbollsmässigt för oss. Pauline har varit väldigt viktig både på planen och i omklädningsrummet.

Djurgården ligger fyra i damallsvenskan efter 16 omgångar, med fem poäng upp till lokalrivalen Hammarby på tredjeplats.