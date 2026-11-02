Peking tog viktig poäng i bottenstriden – kryssade mot MFF

Malmö FF tog emot IFK Norrköping under måndagskvällen.

Då kunde ”Peking” ta ett livsviktigt poäng i bottenstriden när man kryssade mot MFF.

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Malmö FF ligger på en stabil tredjeplats i damallsvenskan. IFK Norrköping låg på kvalplats inför måndagens match. Dessa två lag drabbades samman under kvällen och Malmö FF var nära en plump i protokollet. I den åttonde minuten kunde nämligen gästerna IFK Norrköping ta ledningen genom Deborah-Anne De La Harpe.

Ledningen höll nästan hela matchen men i minut 90+4 pekar domare Ulrica Löv på straffpunkter för Malmö FF och Izzy D´Aqulia klev fram och satte bollen i mål.

Matchen slutade 1–1, vilket inte förändrar tabellen. ”Peking” ligger nu på samma poäng som Rosengård men Skånelaget har bättre målskillnad.