Pekings segersvit fortsätter – vann mot Vittsjö

IFK Norrköping åkte till Skåne för att möta Vittsjö.

Då kunde segersviten fortsätta efter att ”Peking” vann med 2–0.

Foto: Bildbyrån

Norrköping har varit obesegrade sedan återstarten av damallsvenskan och sviten kunde fortsätta efter segern mot Vittsjö på bortaplan. En av de tuffaste bortamatcherna på året, men det var inga problem för ”Peking”

I den 21:a minuten kunde Deborah-Anne De La Harpe sätta 1–0 till gästerna från Östergötland. I den andra halvleken kunde Svea Rehnberg utöka till 2–0.

Norrköpings är fortsatt obesegrade och ligger nu femma i tabellen. Sex poäng upp til Häcken på tredjeplats. Drömmen om topp tre lever för Peking. Vittsjö ligger åtta men just nu ser det ut som att Skånelaget kommer vara kvar i damallsvenskan då det är nio poäng ner till BP.