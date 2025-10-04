Persson mot gamla klubben i derbyt: “Vill vinna till varje pris”

Det är dags för Malmö FF att ta emot Rosengård på Eleda Stadion under lördagen.

Då möter MFF:s Mia Persson sin gamla klubb – nämligen FC Rosengård.

– Vi har många i vårt lag som har spelat i Rosengård innan så det är inget speciellt för mig, säger Persson till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF ligger trea i Damallsvenskan och spelade mot BK Häcken i onsdags, i kampen om guldet. Trots att MFF känns givna i damallsvenskan och högt upp i tabellen så är dem nykomlingar, något som laget behöver påminna sig om ibland enligt MFF-kaptenen, Mia Persson.

– Men jag tycker att det är jättestarkt, alltså hittills fram tills nu i alla fall när vi pratar så har vi ju gjort det verkligen över förväntan. Så att, även precis som du säger, vi är ju nykomlingar och vi måste också ibland påminna oss själva om det att vi har inte spelat i den högsta serien tidigare. Och då tycker jag också att vi ska ge oss en klapp på axeln för vad vi har åstadkommit hittills. Att vi har visat hur bra vi är. Det är inte lätt att göra det som nykomlingar. Så vi har gjort det jättebra hittills, verkligen.

”Positionerna i tabellen spelar ingen roll när det kommer till ett derby”

Under lördagen är det dags för årets sista Malmö-derby. Inför säsongen trodde man att både Malmö och Rosengård skulle vara topplag, men ett lag jagar guld och ett lag kämpar för att överleva. Trots det säger mittfältaren att de inte bryr sig om tabellen och tror att derbyn kan leva sina egna liv ändå.

– Jag tycker inte det spelar någon roll, alltså positionerna i tabellen spelar ingen roll när det kommer till ett derby. Alltså om de hade legat etta och vi tvåa eller vi hade båda legat i mitten eller långt ner i tabellen. Det spelar liksom ingen roll för att när det är ett derby så lever den matchen liksom sitt egna liv. Oberoende av hur det har sett ut tidigare under året och ja, som sagt position i tabellen. Utan ett derby är ett derby och oavsett vad som har hänt tidigare och oavsett vad som händer efter så kommer det vara en tuff match.

Mia Persson firar med MFF-supportrarna efter derby-segern mot Rosengård i augusti. Foto: Bildbyrån

Du har spelat i Rosengård tidigare, kommer det bli speciellt för dig att möta dem nu i ett derby?

– Jag skulle säga att det har varit mest speciellt tidigt på våren, tycker jag. Jag tycker det har blivit lite mindre nu på slutet. Vi har många i vårt lag som har spelat i Rosengård innan så det är liksom inget speciellt för mig skulle jag säga utan det är som vilket derby som helst så att vi kommer vara taggade för att gå ut och vinna matchen.

Derbyt mellan Malmö FF och FC Rosengård spelas på Eleda med avspark 13:00.