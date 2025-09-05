Rosengård föll i Skånederbyt

Vittsjö tog emot Rosengård i damallsvenskan under fredagen.

Matchen slutade 3–2 till Vittsjö.

FC Rosengård har haft en tuff höst i damallsvenskan. Malmöklubben låg på 18 poäng inför Skånederbyt mot Vittsjö, som låg på 20.

Matchen startade bäst för FC Rosengård då nyförvärvet Anastasiya Pobegaylo slog till med ledningsmålet efter sju spelade minuter. Men bara tre minuter senare kvitterade Vittsjös Sofie Rewucha.

Kvitteringsmålet gav Vittsjö fart. Hemmalaget tog ledningen efter en kvart och utökade till 3–1 innan paus.

I den andra halvleken lyckades Rosengård reducera men det räckte inte. Vittsjö vann Skånederbyt med 3–2.