Foto: Bildbyrån

Zeneli cupmästare i historisk final i Belgien

Author image
Moa Jansson
Webbredaktör
Besfort Zeneli och hans Union Saint-Gilloise tog hem den belgiska cupfinalen.
Det efter seger mot lokalrivalen Anderlecht i ett historiskt Brussel-derby.

Foto: Bildbyrån

Först uttagen i Graham Potters VM-trupp. Och nu cupfinal-mästare.

Ja, Besfort Zeneli har fått ytterligare anledning att fira.

Hans Union Saint-Gilloise besegrade nämligen Anderlecht i den belgiska cupfinalen – den första någonsin mellan två klubbar från Bryssel. Segern innebär att klubben säkrade sin andra cuptitel på tre år.

Samtidigt lever drömmen om ligaguldet vidare. Union Saint-Gilloise ligger endast en poäng bakom serieledande Club Brugge  och lagen möts i en direkt avgörande toppmatch i helgen.

Svensken står hittills noterad för 14 matcher, tre mål och fyra assist.

