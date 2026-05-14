Zeneli cupmästare i historisk final i Belgien

Besfort Zeneli och hans Union Saint-Gilloise tog hem den belgiska cupfinalen.

Det efter seger mot lokalrivalen Anderlecht i ett historiskt Brussel-derby.

Först uttagen i Graham Potters VM-trupp. Och nu cupfinal-mästare.



Ja, Besfort Zeneli har fått ytterligare anledning att fira.

Hans Union Saint-Gilloise besegrade nämligen Anderlecht i den belgiska cupfinalen – den första någonsin mellan två klubbar från Bryssel. Segern innebär att klubben säkrade sin andra cuptitel på tre år.

Samtidigt lever drömmen om ligaguldet vidare. Union Saint-Gilloise ligger endast en poäng bakom serieledande Club Brugge och lagen möts i en direkt avgörande toppmatch i helgen.

Svensken står hittills noterad för 14 matcher, tre mål och fyra assist.