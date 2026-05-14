Klart: Ancelotti förlänger med Brasilien

Carlo Ancelotti blir kvar som förbundskapten för Brasiliens herrlandslag i fotboll.

Italienaren har skrivit på ett nytt avtal som sträcker sig över VM 2030.

Efter att ha lämnat Real Madrid efter förra säsongen tog Carlo Ancelotti över det brasilianska landslaget.

Under hösten säkrade 66-åringen Brasiliens plats till sommarens VM-slutspel, och nu står det klart att samarbetet fortsätter under flera år framöver.

Det brasilianska fotbollsförbundet meddelar att Ancelotti har förlängt sitt kontrakt till 2030.

Först väntar dock VM i Nordamerika, där Brasilien spelar i grupp C tillsammans med Marocko, Haiti, och Skottlad.