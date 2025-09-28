Rosengårds ras – nere på kvalplats

Rosengård faller pladask.

Förra årets SM-guldvinnare ligger på kvalplats i damallsvenskan.

Under söndagen förlorade de mot BP med 5–2.

Foto: Bildbyrån

Rosengård tog SM-guld i damallsvenskan förre året. Denna säsong måste Skånelaget kämpa för att hålla sig kvar i den högsta serien.

Under söndagen blev det en rejäl förlust mot Brommapojkarna med 5–2 på hemmaplan i Malmö. Förlusten innebär att rosengård ramlar enr på kvalplats med två poäng upp till säker mark.

– Jag vet inte riktigt. Det känns som att vi släppte in två enkla mål, sa Rosengårds Hanna Andersson till Viaplay i halvtid.

Förlusten blev Rosengårds sjätte för säsongen.

– Vi gjorde ingen bra prestation och det är jag som får ta på mig det, säger Rosengård-tränaren Martin Qvarmans Möller till Viaplay.