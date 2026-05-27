Kasper Schmeichel avslutar karriären

Kasper Schmeichel har brottats med en axelskada det senaste halvåret.

Nu väljer målvakten att lägga handskarna på hyllan.

Kasper Schmeichel har inte spelat en fotbollsmatch sedan slutet av februari. Målvakten har dragits med en axelskada och meddelade nyligen att han inte förlänger sitt kontrakt med den skotska storklubben, som löper ut i sommar.

Nu väljer dansken att helt avsluta karriären, vilket han öppnat upp för tidigare.

”Inget har betydligt så mycket för mig som att spela för Danmark. När vi vinner med landslaget, så vinner vi inte bara som ett lag, men som ett helt land, Jag har känt av stöttningen från fansen och det har betydligt mer än vad jag kan förklara med ord”, säger han via det danska landslagets Instagram.

Schmeichels axelskada höll honom borta från Danmarks play off-avgörande mot Irland och Tjeckien. Efter straffar mot den senare stod det klart att danskarna skulle missa sommarens VM-slutspel i Nordamerika.

Totalt gjorde Schmeichel 120 landskamper för Danmark. Under klubblagskarriären spelade han för klubbar som Manchester City, Leicester City och senast Celtic.



