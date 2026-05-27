”Landar i besvikelse – stör mig ganska mycket”

STOCKHOLM. Långt efter Sirius i tabellen – och dessutom en tappad startplats.

Våren har inte blivit som tänkt för Jacob Une.

– Vi hade kunnat ha fler poäng men också en bättre känsla inför sommaruppehållet. Det stör mig ganska mycket, säger trotjänaren.

Han var med redan på Pelle Olssons tid i Djurgården som ny i laget inför 2016 års allsvenska.

Bortsett från 18 månaders lån i grekiska Panetolikos 2022-2023 har Jacob Une varit trogen Stockholms blårandiga lag.

I december går kontraktet ut – och ännu är det ovisst vad som händer.