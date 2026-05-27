Kuggen oviss till spel: ”Jag vill ta den risken”

STOCKHOLM. Elma Junttila Nelhage är uttagen till VM-kvalet trots skadeproblematik.

Tony Gustavsson tar en risk och tar ut henne trots ovisshet kring om hon kan spela eller inte.

– Finns det en liten chans att få henne i spel i de här två matcherna så vill jag verkligen ha henne med, säger Tony Gustavsson till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

I går tog förbundskapten Tony Gustavsson ut sin landslagstrupp till det avgörande VM-kvalet. Inför uttagningen var det ovisst om Elma Junttila Nelhage kunde vara med eller inte på grund av en skada.

Det ryktades om att Alice Carlsson kunde vara en tänkbar ersättare men så blev det inte. Istället blev Elma Junttila Nelhage uttagen, men om hon kan vara med och spela eller inte är fortsatt oviss.

– Elma är i den senare delen av det som kallas ”return to play”, alltså återgång till spel. Vi har fått klartecken att hon är uttagningsbar och förhoppningsvis kunna träna så pass bra från nu fram till matchen mot Danmark att hon kan vara tillgänglig för match, säger Tony Gustavsson och fortsätter:

– Jag ville ta den, om man uttrycker risken, att ta ut en spelare som har varit skadad för att de har startat sju av åtta matcher när de är med och gjort det väldigt bra. Och finns det då en liten chans att få henne i spel i de här två matcherna så vill jag verkligen ha henne med.

Gustavsson tog en likande risk den senaste samlingen med Johanna Rytting Kaneryd. Hon kunde inte spela första matchen mot Danmark men blev tillgängling till matchen mot Serbien. Något som förbundskaptenen hoppas ska kunna ske i mittbackens fall också.

– Jag gjorde liknande med Johanna Rytting Kaneryd i den förra samlingen. Hon hade lite vadproblem och vårt medicinskteam gjorde ett beundransvärt jobb med henne som var tillgänglig till Serbien-matchen. Så jag hoppas att Elma kan stå där med matchtröjan på, antingen i match ett och om inte det så i match två.

”Amanda Nildén har gjort det oerhört bra i Tottenham som mittback”

Foto: Bildbyrån

Var Alice Carlsson någonsin aktuell för truppen eller vad kan du säga krig henne?

– Jag brukar vara noggrann att inte kommentera enskilda spelare för mycket av respekt, men dels de som är uttagna men också för fler som inte är uttagna. Däremot jag var ärlig med att hon har varit med i en brutto-trupp och var en av spelarna som diskuterats.

Han väljer att hylla och nämna en annan spelare som kan spela mittback, Amanda Nildén. Tottenham-spelaren är till vardags är hon vänsterback men de senaste matcherna har hon fått spela mittback och gjort det med bravur.

– Tittar vi på den mittbacksuppsättningen vi har i den här samlingen så sa jag dels att jag vill gärna ha så mycket kontinuitet som möjligt för vi har bara två träningsdagar inför match. Spelare som har varit med tidigare som kan våran spelidé, men också som etablerar relationer och samarbeten på plan. Men också för att till exempel Amanda Nildén har gjort det oerhört bra i Tottenham som mittback. För de som inte har följt det, hon spelar mittback sista fem, sex veckorna och har gjort det väldigt, väldigt bra. Så då har vi ett mittbacksalternativ där.

Sverige möter Danmark och Italien i juni.