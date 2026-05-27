Klart: Trots degraderingen – Espírito Santo stannar

West Ham har åkt ur Premier League.

Däremot kommer inte klubben att sparka tränaren Nuno Espírito Santo.

Det meddelar London-klubben under onsdagen.

Trots 3-0-segern mot Leeds United i söndags åkte West Ham ut ur Premier League – då Tottenham Hotspur vann sin match mot Everton.

Efter det har det spekulerats en hel del kring tränaren Nuno Espírito Santos vara eller icke vara i klubben. The Guardian skrev bland annat att portugisen väntades få sparken av klubben.

De hade helt fel.

I dag, onsdag, meddelar nämligen West Ham att Espírito Santo kommer att leda laget även nästa säsong och fortsätta att följa det kontrakt som löper till 2028.

”Nuno gjorde det mycket tydligt att han är mycket motiverad inför utmaningen att leda West Ham United tillbaka till Premier League redan från början. Det måste vara det obestridliga målet för nästa säsong”, skriver klubben i ett uttalande.

Den före detta Tottenham– och Wolverhampton-tränaren anslöt till West Ham under september – efter att ha fått sparken av Nottingham Forest.