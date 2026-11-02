Sadiku efter guldet: ”Jag ska hålla på i 20 år till”

BK Häcken är svenska mästare igen.

Tränaren Elena Sadiku kämpade med tårarna under guldfirandet.

– Jag är så stolt över laget, säger hon till SVT.

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BK Häcken säkrade SM-guldet med en 4–1 seger mot Kristianstads DFF på Nordic Wellness Arena. Därmed har laget försvarat titeln från förra året, i Elena Sadikus första säsong som tränare.

– Jag tror inte att det handlade om att försvara titeln, utan om att vinna den igen. Det var den mentaliteten. Och vi har inte bara vunnit, vi har faktiskt visat att vi är det bästa laget i Sverige just nu, säger hon till SVT:s sändning under guldfirandet.

Sadiku såg ut att ha det svårt att hålla tårarna borta när hon pratade om laget, samtidigt som supportrarna sjöng hennes namn.

– En säsong? Jag ska hålla på i 20 år till. Jag får så mycket energi av staben och spelarna. Jag är så stolt över laget.

Stannar i Häcken

Förra veckan var Sadiku nominerad till årets tränare på Ballon d’Or-galan. Hon har ett treårskontrakt med Häcken och vill stanna.

– Jag trivs jättebra här. Ska jag flytta på mig måste det vara något väldigt, väldigt spännande. Jag älskar staben, spelarna och alla som jobbar runt omkring klubben.