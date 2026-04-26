Säkrade årets första seger – Iman Ali stor hjälte

Varken Piteå eller Vittsjö hade vunnit en match i damallsvenskan.

Nu har laget från Norrbotten tagit sin första trepoängare för året.

Detta efter Iman Alis segermål med en kvart kvar.

Foto: Bildbyrån

Inför dagens drabbning mellan Piteå och Vittsjö GIK i damallsvenskan stod hemmalaget på en poäng efter två omgångar – och Skåneklubben på noll.

Inget av lagen hade alltså vunnit någon av sina inledande matcher och var därför sugna att bryta den trenden på LF Arena under söndagen.

Efter en mållös första halvlek skulle ett av lagen gräva fram ett segermål i den andra.

Det kom i den 74:e minuten via Iman Ali, endast två minuter efter att anfallaren äntrat planen.

Således står laget från Norrbotten noterade för fyra poäng efter tre matcher. Vittsjö är alltjämnt poänglösa.