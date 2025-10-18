Sejouren blev ettårig – Alingsås åker ur damallsvenskan

Alingsås IF:s sejour i damallsvenskan blev bara ettårig.

Denna lördag står det klart att nykomlingarna åker ut.

Detta efter 3–3 hemma mot Växjö DFF.

Foto: Bildbyrån

Nykomlingarna Alingsås IF har haft en tuff säsong i damallsvenskan och under i stort sett hela säsongen har man innehaft jumboplatsen.

Nu står det även klart att sejouren i damallsvenskan också bara blir ettårig.

Visst fick man med sig en poäng hemma mot Växjö DFF denna lördag i och med en sen kvittering från Ina Österlind, men med bara tre matcher kvar kan man inte längre nå Rosengård som just nu placerar sig på kvalplats.

Alingsås är även det första laget i någon av våra högsta serier (allsvenskan, superettan, damallsvenskan och elitettan) att vara klara för nedflyttning.