AIK förlorade mot Vittsjö efter en jättemiss av Linda Sembrant.

Landslagsspelaren är fåordig om situationen.

– Jag tappade bollen där. Vad ska jag säga?, säger hon efter matchen.

Foto: Bildbyrån

AIK dominerar i första halvlek och får in ett ledningsmål innan pausvila. Men i andra halvlek tappar ”Gnaget” matchen och Vittsjö kunde vända och vinna.

– Stor frustration. Jag tycker att vi gör en fantastisk första halvlek. Sen ställer vi till det för oss i början av andra. Vilket gör att vi ligger under med 2-1. Sedan försöker vi forcera sista 20 där och göra något men vi får inte till det, säger AIK:s Linda Sembrant efter matchen.

Linda Sembrant var en bidragande faktor till att Vittsjö tog ledningen när hon tappade bollen på ett slarvigt sätt och Vittsjöspelare kunde fånga in den och göra mål.

Sembrant anser att målen AIK släpper idag är misstag som kostade mycket.

– Vi släpper in två mål som vi absolut hade kunnat undvika. Vi får lite rörigt, åtminstone inte exakt första målet. Men vi är också lite röriga i vår organisation i samband med inkast. Det fortsätter lite i samband med det, att vi blir lite oorganiserade. Så det är två misstag. Som idag ger dem tre poäng och inte oss, avslutar Sembrant.