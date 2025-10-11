Sembrant gjorde första målet på elva år: ”Jättekul”

Under söndagen ställdes AIK mot Alingsås – och vann med 6-3.

Då slog Linda Sembrant till med sitt första mål i damallsvenskan på elva år.

– Jag var sugen på att dra in den i boxen och det lönade sig, säger hon till Viaplay.

Foto: Bildbyrån

Matchen mellan AIK och Alingsås i damallsvenskan blev en målrik sådan.

Detta då hemmalaget från Solna vann med hela 6-3 mot de damallsvenska nykomlingarna.

En av målskyttarna i matchen var AIK:s sommarförvärv Linda Sembrant – som slog till med sitt första mål i damallsvenskan på elva (!) år.

– Det var jättekul såklart, jag kände utifrån resultatet att jag var sugen på att dra in den i boxen och det lönade sig, säger hon till Viaplay.

Den senaste gången 38-åringen gjorde ett mål i damallsvenskan var år 2014, när hon spelade för Tyresö. Kort efter Sembrants mål, som innebar 5-0, skulle dock AIK släppa in tre mål på kort tid.

– Vi har en period på slutet där vi släpper in alldeles för enkla mål, men jag väljer att ta med mig vinsten, det var jäkligt skönt och viktigt, avslutar veteranen.