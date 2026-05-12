Sessy Åslands ilska: ”En jävel på gula kort”

STOCKHOLM. Sessy Åslands Djurgården kunde inte försvara fjolårets derbyseger.

Efter matchen var hon märkbart irriterad på domaren.

– När jag försöker prata med henne sa hon bara ”tyst tyst” hela tiden, säger Sessy Åsland till efter matchen.

Foto:. Bildbyrån

Djurgården tog emot Hammarby på stadion under onsdagen. Hemmalaget fick en mardrömsstart på derbyt och redan efter fem minuter tog Bajen ledningen.

– Vi har problem med att sätta bollen i mål. Jag tycker att första 10-15 minuterna så har vi tryck på dem och så får de ett jävla inkast och så släpper vi in, säger Djurgårdens Sessy Åsland efter matchen.

Åslund lyckades hålla sig fri från gult kort under derbyt. Det var hon dock ganska ensam om. Djurgården åkte på totalt fem varningar under matchen, Hammarby samlade på sig två.

Domarnivån var ett genomgående problem under matchen, enligt Åsland.

– Jag tycker att i ett derby så ska det smälla och det ska sådana grejer. Men jag tycker att det blev väldigt mycket och att de fick väldigt många frispark hit och dit. När jag försöker prata med henne sa hon bara ”tyst tyst” hela tiden, menar hon.

Norskan tycker även att Hammarbyspelarna maskade.

– Jag tycker att där kan hon kan bli bättre med det med en gång. Hon var ju jävel på gula kort, så då tycker jag att hon kan slänga gul kort till maskning också.

Derbyförlusten innebär att Djurgården står kvar på fyra inspelade poäng. Blåränderna placerar sig på en blygsam tiondeplats i tabellen.

– Nu måste vi hitta rätt spår igen och bygga upp det mentala. För det blir ju till slut en liten mental grej om man inte gör mål. Och det är en individuell sak och en kollektiv sak, menar Sassy Åsland.

Djurgården ställs härnäst mot Vittsjö på bortaplan.