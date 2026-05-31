Svenska oron: Schröder utbytt skadad i segern

Stjärnan Felicia Schröder var med från start mot Kristianstad.

Då blev 19-åringen utbytt skadad.

Nu är VM-kvalet i fara.

Kristianstads DFF tog emot BK Häcken i den sista omgången innan ett kortare landslagsuppehåll. Då kunde gästerna vinna med 3–0 efter mål av Monica Jusu Bah, Thelma Palmadottir och Tabby Tindell.

Innan halvtidsvilan fick Felicia Schröder en smäll i ryggen av Courtney Ruedt som tilldelades gult kort. Schröder grinade illa och blev utbytt i samma i halvtid.

Seger innebär att Häcken drar ifrån AIK på tredjeplats.