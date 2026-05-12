Sørum blev derbyhjälte: ”Vi vill vara bäst i Stockholm”

Hammarby vann mot Djurgården i årets första Stockholmsderby i damallsvenskan.

Hammarbys nyförvärv Elin Sørum fick för första gången uppleva ett derby, och det blev ett hon sent kommer glömma. Norskan slog till med dubbla mål och blev derbyhjälte.

– Det kändes väldigt bra. Jag har hört mycket om derbyn och hört att det här är en viktig match och då är det ännu bättre att stå här med med två mål och tre poäng, säger derbydrottningen Elin Sørum efter matchen.

Var derbyt som du hade föreställt dig?

– Jag hade hört att det är en av de viktigaste matcherna vi har. Det betyder mycket för supportrarna och det betyder mycket för oss.

Sørum slog till med sitt första mål redan efter fem minuters spel och i den andra halvleken kunde hon sätta en säker straff som dödade matchen.

– Det är inte det finaste jag har gjort, men kommer först på bollen efter ett långt inkast som vi har och sen på straffen, och det var kul att sätta den i mål också.

När Sørum sammanfattar matchen så var det extra viktigt att få med sig en seger i år efter fjolårets plump, då Djurgården vann med 2–1 efter ett sent avgörande.

– Det är viktigt. Vi vill vara bäst i Stockholm och då måste vi vinna dessa matcher. Sen så förstod jag att det var en dålig match här på Stadion förra året så då var det viktigt med en bra prestation i år, avslutar Sørum.