Sørum inför gulddramat: ”Vi vet att vi måste vinna”

Hammarby och BK Häcken ställs mot varandra i en seriefinal.

Vinner Häcken är guldet i praktiken klart för göteborgarna.

– Vi vill förstöra deras firande, säger Elin Sørum till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Under söndagen gästar Hammarby mot BK Häcken. För Bajen är det en av de sista chanserna att knappa in på serieledaren, och om Häcken vinner är guldet i praktiken klart för Göteborgslaget.

För Hammarbys mittfältare Elin Sørum är läget tydligt.

– Vi vet att vi behöver tre poäng om det ska vara fortsatt spännande i serien. Så vi går dit och vi vet att vi måste vinna om det ska vara möjligt att vinna guldet. Men jag tror också att vi klarar att gå ut och njuta och spela sådana matcher, att inte pressen tar oss, säger hon till Fotbolldirekt.

Tufft facit på bortaplan

Norskan anslöt till Hammarby inför den här säsongen, men hon har redan märkt hur mycket guld betyder för klubben. Hon har trots sin korta tid i klubben redan mött Häcken fyra gånger och förstått klubbarnas rivalitet.

– Jag har bara varit här i år, men jag känner redan att vi ska ha det SM-guldet. Man känner av från dem som har varit här tidigare att det har varit lite bittert efter de åren, och speciellt förra året när de tog det. Så vi vill verkligen inte att de ska få det två år i rad. Nu hoppas vi att vi kan åka ner och förstöra deras firande lite, om de vinner.

Hammarby har dessutom haft svårt på Häckens hemmaplan under lång tid och har haft flera tunga förluster på Hisingen.

– Jag har hört att det inte har blivit så många poäng därifrån de senaste åren, men det är klart att jag hoppas att vi kan ändra på det nu. Häcken har fortfarande bra spelare, men jag hoppas verkligen att vi kan bita ifrån oss och förhoppningsvis ta alla tre poängen där.

Foto: Bildbyrån

Sved att se dem fira

Lagen har mötts flera gånger i år. Häcken vann Europacupfinalen mot Hammarby, men Bajen tog revansch genom att slå Häcken i cupfinalen.

– Det sved lite att stå kvar på planen när de firade efter Europacupfinalen, så det vill vi absolut inte ska hända igen. Därför var cupguldet extremt viktigt. Det gav oss självförtroende och en bra känsla. Vi vet att vi kan vinna mot dem, så vi måste bara ha den tron med oss nu i helgen.

Själv har Sørum haft problem med kroppen och inte spelat så mycket. Hon tycker därför att landslagsuppehållet kom lägligt.

– Jag tror att de här två veckorna har passat mig bra. Jag har fått träna lite och vara hemma en tur. Nu är det redo för sista pushen.

Efter mötet med Häcken avslutar Hammarby serien med ett derby hemma mot Djurgården.