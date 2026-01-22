Spelschemat spikat – AIK först ut i damallsvenskan

Nu är det här.

Spelschemat för damallsvenskan 2026 är spikat.

Foto: Bildbyrån

Under torsdagen skickade Obos damallsvenskan ut det spikade spelschemat för vårsäsongen 2026. Nu står det klart hur omgång 1-11 kommer att spelas.

Säsongren inleds lördagen den 28 mars med AIK:s hemmamatch mot IFK Norrköping klockan 13:00, följt av Eskilstuna United mot Vittsjö.

Regerande mästaren BK Häcken inleder sin säsong söndagen den 29 mars med hemmamatch mot BP klockan 15:00 och fjolårstvåan Hammarby ställs mot Rosengård i ett riktigt klassikermöte senare under söndagen.

Se hela spelschemat

Omgång 1

Lördag 28 mars

13.00 AIK – IFK Norrköping FK

15.00 Eskilstuna United DFF – Vittsjö GIK

Söndag 29 mars

14.00 Piteå IF DFF – Kristianstads DFF

15.00 BK Häcken FF – IF Brommapojkarna

15.00 Djurgårdens IF – Växjö DFF

15.00 Malmö FF – IK Uppsala Fotboll

16.00 Hammarby IF – FC Rosengård

Omgång 2

Fredag 3 april

13.00 Kristianstads DFF – Djurgårdens IF

15.00 Växjö DFF – Eskilstuna United DFF

Söndag 5 april

14.00 IF Brommapojkarna – Hammarby IF

15.00 IK Uppsala Fotboll – Piteå IF DFF

16.00 FC Rosengård – AIK

Måndag 6 april

13.00 Vittsjö GIK – BK Häcken FF

15.00 IFK Norrköping FK – Malmö FF

Omgång 3

Lördag 25 april

13.00 AIK – BK Häcken FF

14.00 IK Uppsala Fotboll – FC Rosengård

15.00 Djurgårdens IF – IFK Norrköping FK

15.00 Eskilstuna United DFF – Hammarby IF

15.00 Kristianstads DFF – Växjö DFF

Söndag 26 april

14.00 Piteå IF DFF – Vittsjö GIK

15.00 Malmö FF – IF Brommapojkarna

Omgång 4

Lördag 2 maj

13.00 FC Rosengård – Malmö FF

13.00 Vittsjö GIK – AIK

14.00 IF Brommapojkarna – Kristianstads DFF

15.00 Hammarby IF – IK Uppsala Fotboll

Söndag 3 maj

13.00 Växjö DFF – Piteå IF DFF

15.00 BK Häcken FF – Djurgårdens IF

15.00 IFK Norrköping FK – Eskilstuna United DFF

Omgång 5

Lördag 9 maj

14.00 IF Brommapojkarna – Eskilstuna United DFF

15.00 Kristianstads DFF – IFK Norrköping FK

15.00 Växjö DFF – AIK

Söndag 10 maj

13.00 Piteå IF DFF – FC Rosengård

15.00 IK Uppsala Fotboll – Vittsjö GIK

Måndag 11 maj

18.00 Malmö FF – BK Häcken FF

Tisdag 12 maj

19.00 Djurgårdens IF – Hammarby IF

Omgång 6

Fredag 15 maj

18.30 FC Rosengård – Kristianstads DFF

Söndag 17 maj

13.00 AIK – Piteå IF DFF

13.00 Vittsjö GIK – Djurgårdens IF

15.00 BK Häcken FF – Växjö DFF

15.00 Eskilstuna United DFF – IK Uppsala Fotboll

15.00 IFK Norrköping FK – IF Brommapojkarna

Måndag 18 maj

19.00 Hammarby IF – Malmö FF

Omgång 7

Fredag 22 maj

18.00 Piteå IF DFF – Djurgårdens IF

19.00 Växjö DFF – Vittsjö GIK

Lördag 23 maj

13.00 AIK – Malmö FF

14.00 IF Brommapojkarna – IK Uppsala Fotboll

15.00 Eskilstuna United DFF – FC Rosengård

15.00 Kristianstads DFF – Hammarby IF

Söndag 24 maj

15.00 BK Häcken FF – IFK Norrköping FK

Omgång 8

Lördag 30 maj

13.00 Vittsjö GIK – Hammarby IF

15.00 Djurgårdens IF – Eskilstuna United DFF

15.00 IFK Norrköping FK – Piteå IF DFF

15.00 IK Uppsala Fotboll – AIK

Söndag 31 maj

13.00 FC Rosengård – IF Brommapojkarna

14.00 Kristianstads DFF – BK Häcken FF

15.00 Malmö FF – Växjö DFF

Omgång 9

Fredag 12 juni

19.00 Vittsjö GIK – Kristianstads DFF

Lördag 13 juni

12.30 Piteå IF DFF – IF Brommapojkarna

13.00 AIK – Djurgårdens IF

13.00 FC Rosengård – IFK Norrköping FK

14.00 Eskilstuna United DFF – Malmö FF

15.00 Hammarby IF – BK Häcken FF

16.00 Växjö DFF – IK Uppsala Fotboll

Omgång 10

Onsdag 17 juni

19.00 Djurgårdens IF – Malmö FF

19.00 Hammarby IF – AIK

Torsdag 18 juni

15.00 IF Brommapojkarna – Vittsjö GIK

17.00 Eskilstuna United DFF – Piteå IF DFF

18.00 Kristianstads DFF – IK Uppsala Fotboll

Söndag 21 juni

15.00 BK Häcken FF – FC Rosengård

Måndag 22 juni

18.00 IFK Norrköping FK – Växjö DFF

Omgång 11

Onsdag 24 juni

18.00 FC Rosengård – Djurgårdens IF

Torsdag 25 juni

18.00 Piteå IF DFF – Hammarby IF

19.00 AIK – Eskilstuna United DFF

Fredag 26 juni

18.00 IK Uppsala Fotboll – BK Häcken FF

Lördag 27 juni

14.00 Malmö FF – Kristianstads DFF

15.00 Växjö DFF – IF Brommapojkarna

Måndag 29 juni

18.00 IFK Norrköping FK – Vittsjö GIK