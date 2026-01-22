Spelschemat spikat – AIK först ut i damallsvenskan
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Nu är det här.
Spelschemat för damallsvenskan 2026 är spikat.
Under torsdagen skickade Obos damallsvenskan ut det spikade spelschemat för vårsäsongen 2026. Nu står det klart hur omgång 1-11 kommer att spelas.
Säsongren inleds lördagen den 28 mars med AIK:s hemmamatch mot IFK Norrköping klockan 13:00, följt av Eskilstuna United mot Vittsjö.
Regerande mästaren BK Häcken inleder sin säsong söndagen den 29 mars med hemmamatch mot BP klockan 15:00 och fjolårstvåan Hammarby ställs mot Rosengård i ett riktigt klassikermöte senare under söndagen.
Se hela spelschemat
Omgång 1
Lördag 28 mars
13.00 AIK – IFK Norrköping FK
15.00 Eskilstuna United DFF – Vittsjö GIK
Söndag 29 mars
14.00 Piteå IF DFF – Kristianstads DFF
15.00 BK Häcken FF – IF Brommapojkarna
15.00 Djurgårdens IF – Växjö DFF
15.00 Malmö FF – IK Uppsala Fotboll
16.00 Hammarby IF – FC Rosengård
Omgång 2
Fredag 3 april
13.00 Kristianstads DFF – Djurgårdens IF
15.00 Växjö DFF – Eskilstuna United DFF
Söndag 5 april
14.00 IF Brommapojkarna – Hammarby IF
15.00 IK Uppsala Fotboll – Piteå IF DFF
16.00 FC Rosengård – AIK
Måndag 6 april
13.00 Vittsjö GIK – BK Häcken FF
15.00 IFK Norrköping FK – Malmö FF
Omgång 3
Lördag 25 april
13.00 AIK – BK Häcken FF
14.00 IK Uppsala Fotboll – FC Rosengård
15.00 Djurgårdens IF – IFK Norrköping FK
15.00 Eskilstuna United DFF – Hammarby IF
15.00 Kristianstads DFF – Växjö DFF
Söndag 26 april
14.00 Piteå IF DFF – Vittsjö GIK
15.00 Malmö FF – IF Brommapojkarna
Omgång 4
Lördag 2 maj
13.00 FC Rosengård – Malmö FF
13.00 Vittsjö GIK – AIK
14.00 IF Brommapojkarna – Kristianstads DFF
15.00 Hammarby IF – IK Uppsala Fotboll
Söndag 3 maj
13.00 Växjö DFF – Piteå IF DFF
15.00 BK Häcken FF – Djurgårdens IF
15.00 IFK Norrköping FK – Eskilstuna United DFF
Omgång 5
Lördag 9 maj
14.00 IF Brommapojkarna – Eskilstuna United DFF
15.00 Kristianstads DFF – IFK Norrköping FK
15.00 Växjö DFF – AIK
Söndag 10 maj
13.00 Piteå IF DFF – FC Rosengård
15.00 IK Uppsala Fotboll – Vittsjö GIK
Måndag 11 maj
18.00 Malmö FF – BK Häcken FF
Tisdag 12 maj
19.00 Djurgårdens IF – Hammarby IF
Omgång 6
Fredag 15 maj
18.30 FC Rosengård – Kristianstads DFF
Söndag 17 maj
13.00 AIK – Piteå IF DFF
13.00 Vittsjö GIK – Djurgårdens IF
15.00 BK Häcken FF – Växjö DFF
15.00 Eskilstuna United DFF – IK Uppsala Fotboll
15.00 IFK Norrköping FK – IF Brommapojkarna
Måndag 18 maj
19.00 Hammarby IF – Malmö FF
Omgång 7
Fredag 22 maj
18.00 Piteå IF DFF – Djurgårdens IF
19.00 Växjö DFF – Vittsjö GIK
Lördag 23 maj
13.00 AIK – Malmö FF
14.00 IF Brommapojkarna – IK Uppsala Fotboll
15.00 Eskilstuna United DFF – FC Rosengård
15.00 Kristianstads DFF – Hammarby IF
Söndag 24 maj
15.00 BK Häcken FF – IFK Norrköping FK
Omgång 8
Lördag 30 maj
13.00 Vittsjö GIK – Hammarby IF
15.00 Djurgårdens IF – Eskilstuna United DFF
15.00 IFK Norrköping FK – Piteå IF DFF
15.00 IK Uppsala Fotboll – AIK
Söndag 31 maj
13.00 FC Rosengård – IF Brommapojkarna
14.00 Kristianstads DFF – BK Häcken FF
15.00 Malmö FF – Växjö DFF
Omgång 9
Fredag 12 juni
19.00 Vittsjö GIK – Kristianstads DFF
Lördag 13 juni
12.30 Piteå IF DFF – IF Brommapojkarna
13.00 AIK – Djurgårdens IF
13.00 FC Rosengård – IFK Norrköping FK
14.00 Eskilstuna United DFF – Malmö FF
15.00 Hammarby IF – BK Häcken FF
16.00 Växjö DFF – IK Uppsala Fotboll
Omgång 10
Onsdag 17 juni
19.00 Djurgårdens IF – Malmö FF
19.00 Hammarby IF – AIK
Torsdag 18 juni
15.00 IF Brommapojkarna – Vittsjö GIK
17.00 Eskilstuna United DFF – Piteå IF DFF
18.00 Kristianstads DFF – IK Uppsala Fotboll
Söndag 21 juni
15.00 BK Häcken FF – FC Rosengård
Måndag 22 juni
18.00 IFK Norrköping FK – Växjö DFF
Omgång 11
Onsdag 24 juni
18.00 FC Rosengård – Djurgårdens IF
Torsdag 25 juni
18.00 Piteå IF DFF – Hammarby IF
19.00 AIK – Eskilstuna United DFF
Fredag 26 juni
18.00 IK Uppsala Fotboll – BK Häcken FF
Lördag 27 juni
14.00 Malmö FF – Kristianstads DFF
15.00 Växjö DFF – IF Brommapojkarna
Måndag 29 juni
18.00 IFK Norrköping FK – Vittsjö GIK
Den här artikeln handlar om: