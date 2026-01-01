STAFHAMMAR: Det vill jag se i damallsvenskan 2026

Ett nytt fotbollsår är snart här.

Här är fyra punkter som FotbollDirekts Lovina Stafhammar vill se i damallsvenskan 2026.

Foto: Bildbyrån

BK Häcken vann damallsvenskan 2025. Nu är nytt år här och ny fotbollshistoria ska skrivas. Här är fyra punkter som FotbollDirkets Lovina Stafhammar vill se i damallsvenskan 2026.

Skrällar

Det finns ju något speciellt när lag kan skrälla. Som när Alingsås vann mot Rosengård på hemmaplan eller när Norrköping vann mot Häcken borta. Sådana skrällar lyfter hela ligan och det precis som det ska vara. Jag önskar att det blir någon skräll 2026, det vore riktigt kul om något lag kan ta poäng från topplagen när man minst anar det.

Publikuppslutning

Fler folk på läktaren innebär bättre stämning och bättre inramning. 2025 bjöd på bra uppslutning men vi hoppas att kommande säsong kan öka mer.

Mer folk på läktaren kommer också kunna locka flera spelare till ligan och det kan bli mer rivalitet som kommer få hela ligan att må bra och utvecklas ännu mer. För att ta nya steg för damfotbollen behöver publiken komma, arenor byggas och göra fotbollen mer tillgänglig för alla. Det kommer bara bidra till ett roligare fotbollsår 2026.

Topp- och bottenstrid

Årets tajta tabell i botten och toppen gav ligan något alldeles extra. Sista omgången var avgörande för nedflyttning och Europaplatser. Jag önskar att ligan är tajt i botten och toppen och är spännande in i sista omgången, det gör allt så mycket roligare att det avgörs i sista matchen. Att inte veta exakt vilka lag som kniper topptre platserna eller kvalplats ger den sista omgången det lilla extra.

Fler unga spelare

2025 fick vi se massa unga spelare som tog sin plats och fick göra debut i damallsvenskan. Många av dessa spelare kommer art bli Sveriges bästa spelare om några år men att svenska klubbar kan ha så många bra unga spelare är så viktigt. Visa att man göra debut i ung ålder och göra det så pass bra som de gör, det måste få fortsätta även nästa år. Spelare som Filippa Andersson Widén, Fanny Peterson och Saga Andersson är ovärderligt.