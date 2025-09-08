Omgång 17 av damallsvenskan har spelats.

Det bjöds på toppmöte, skrällar, kriser som växer och en speciell comeback.

Här är FotbollDirekts Lovina Stafhammars fem punkter från den gångna omgången.

Foto: Bildbyrån

Hammarby vann toppmötet

Det vankades ett toppmöte mellan Hammarby och Malmö på 3Arena. ”Bajen” kom in med ett tufft Europaspel i ryggen men publiken på sin sida, samtidigt som Malmö kom in med en bra segersvit. Hammarby dominerade från start och efter tio minuter var Ellen Wangerheim på rätt plats för att placera in 1–0 till grönvitt. Senare i första halvlek kunde Julie Blakstad sätta dit 2–0.

Foto: Bildbyrån

Men det var inte helt ofarligt från MFF:s håll. Sara Kanutte Fornes hade ett jätteläge när hon tog tillbaka bollen efter Simone Boyes slarv men Melina Loeck stod för en jätteinsats i mål. I andra halvlek hade Hammarby koll på läget, men Nathalie Hoff Persson fick in 2–1 i den 88:e minuten efter en målvaktstabbe av Loeck.

I tabellen innebär detta att Hammarby är serieledare, en poäng bakom nykomlingarna.

Piteås skäll i Sembrants comeback

AIK tog emot Piteå på Skytteholm i en match där hemmalaget var favoriter. Första halvlek var mållös men i den 75:e minuten slog Saga Swedman till och gav Piteå ledningen. Direkt efter målet blev Linda Sembrant inbytt och fick göra comeback i AIK. Hennes inhopp var stabilt och hon kommer att li en viktig kugge i laget.

Landslagsmittbacken kommer in till AIK efter ett långt utlandsäventyr i klubbar som Juventus och Bayern München. Hennes rutin kommer att bli viktig både på planen där hon kan styra och ställa en ganska ung trupp samtidigt som hon är en tillgång i omklädningsrummet där hon kan dela med sig av sin rutin och sina erfarenheter.

Häckens missräkning mot Kristianstad

Kristianstad besökte Bravida arena på Hisingen för att spela mot BK Häcken som har varit nästintill oslagbara. KDFF tog kommandot i matchen när Alice Egnér satte 1–0 till gästerna efter 15 minuter av matchen. I den 36:e minuten kunde den före detta Kristianstad-mittfältaren Carly Wickenheiser sätta kvitteringen.

Foto: Bildbyrån

Felicia Schröder hade chans att se till att Häcken gick segrande ur första halvlek och ur matchen när Häcken blev tilldelade en straff, men Moa Olsson i KDFF-målet överlistade Schröders straff.

Häcken har haft två oavgjorda matcher på kort tid, båda mot två fysiska lag, men jag tror snarare att det är en formsvacka än att Häcken är fysiskt svaga. Hisingenlaget tappade viktiga poäng i guldstriden och ligger nu trea, två poäng bakom Hammarby.

Djurgårdens galna vändning

Djurgården välkomnade jumbon Alingsås till Stockholm för att spela om tre enkla poäng med tanke på nykomlingarnas tabellplacering. Men matchen startade inte som Djurgården hade tänkt. Alingsås blev tilldelade en straff efter dryga 20 minuter spelade och den satte Emmaliina Tulkki och såg till att gästerna tog ledningen i matchen. Alingsås gick ut i halvtidsvilan med en ledning och Djurgården fick garanterat en utskällning i omklädningsrummet.

Foto: Bildbyrån

Den utskällningen fungerade uppenbarligen eftersom Djurgården vände och vann med hela 5–1 efter ett mål av Olivia Ulenius samtidigt som Mimmi Wahlström (fd Larsson) och Elsa Pelgander gjorde två mål vardera.

Linköpings nya poängtapp

Växjö och Linköping möttes i en match där tre viktiga poäng stod på spel. Linköping behövde poäng för att ta sig från botten medan Växjö ville klättra till mitten av tabellen. Det tog lång tid innan det hände något i matchen. Med dryga 10 minuter kvar kunde Maja Bodin sätta dit 1–0 till hemmalaget, men Linköpings 18-åriga anfallare Ella Lundin kvitterade efter fyra minuter. Men Maja Bodin var inte nöjd. I den 89:e minuten satte hon 2–1 till hemmalaget som tog tre viktiga poäng och som såg till att Linköpings kris växer.