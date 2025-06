STAFHAMMAR: “Linköping i stor kris – dags för någon att lämna”

Damallsvenskan är igång igen efter landslagsuppehållet och detta med den tionde omgången.

I omstarten bjöds vi på en del kort, några straffar och en hel del nagelbitare.

Här är FotbollDirekts Lovina Stafhammars fem punkter från den gångna omgången.

Hammarby vann över Vittsjö med nöd och näppe

Hammarby tog emot Vittsjö på ett soligt Kanalplan och många trodde att det skulle bli en dans på rosor för cupmästarna, men så blev det inte. I första halvlek hade Hammarby en del bollinnehav men kom aldrig till skott, det var mycket frustration och när Vittsjö fick kontringar då de blev farliga. Efter 12 spelade minuter kunde Lisa Klinga sätta 0–1 till gästerna från Skåne. En ledning som höll sig hela halvleken. I andra halvlek kom ett helt nytt Hammarby ut på planen, och efter bara 20 sekunder kvitterade Ellen Wangerheim för att 20 minuter senare sätta 2-1. Inbytte Vilde Hasund fick sätta 3-1 målet för Hammarby men sedan blev det spännande. I den 90:e minuten reducerade Vittsjö till 3–2 och fick tid och yta att jaga ett kvitteringsmål men det lyckades aldrig. Matchen slutade 3–2 till de grönvita som nu går upp i serieledning.

Linköping i stor kris – dags för någon att lämna?

Krisen i Linköping är större än någonsin. I denna omgång mötte man absolut ett svårt motstånd i BK Häcken, men trots det är krisen större än någonsin och nu är det kanske dags att låta någon i staben få lämna? Detta är inte hållbart för den anrika klubben LFC som också drabbats av ekonomiska problem. I matchen mot Häcken blev det en väntad förlust, men kanske för stora siffror. Matchen slutade 0–5 till gästerna och målskyttarna blev Anna Anvegård, Hikaru Kitagawa, Alice Bergström och Paulina Nyström. Sedan fick Linköpings egen Malin Brenn göra siffrorna ännu större när hon gjorde ett självmål.

AIK vann mot Rosengård

AIK välkomnade de regerande mästarna till Skytteholm. Rosengård, som verkligen inte hittat formen i år, åkte på ännu en plump. I första halvlek var det lugnt men i andra halvlek åkte Emma Jansson på ett rött kort efter tröjdragning i straffområdet. Rött kort till Rosengård och straff till AIK. Adelisa Grabus klev fram, satte sin straff och såg till att AIK vann med 1–0 och gav Solnalaget tre viktiga poäng.

Malmö FF blev första lag att vinna mot Djurgården

Djurgården, som inför denna omgång var obesegrade serieledare, skulle åka till Malmö för att utöka sin ledning. Malmö FF har verkligen haft en säsong som varit upp och ner, man har tagit poäng mot topplagen men haft det svårt i andra matcher, men självförtroendet var på topp. Djurgården fallerade helt när Izzy D´Aquila, Anna Persson och Sara Kanutte Fornes låg bakom 4–0 segern – och då missade Kanutte Fornes en straff i första halvlek som hade kunnat utöka Malmös lekstuga än mer.

BP förlorade mot Växjö efter dramatisk match

BP tog emot Växjö i en match vi inte kommer glömma. Det bjöd på fem mål, fem gula kort och ett sent avgörande. Växjös Maja Bodin fick starta igång målkalaset efter sitt mål i den 16:e minuten. Därefter kvitterade BP genom Joanna Bækkelund. I andra halvlek bytte BP in Vera Lillbäck och bara fyra minuter senare fick hon skicka in ledningsmålet till hemmalaget. Sedan vaknade Larkin Russell till. I den 83:e minuten kvitterade hon till 2–2 och i den 91:a minuten skickade hon in ledningsmålet och tog tre viktiga poäng för Växjö.

Omgångens elva: