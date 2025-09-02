STAFHAMMAR: “Malmö upp i serieledning”

Omgång 16 bjöd på en och annan skräll, ett bottenmöte, och flera tvåmålsskyttar.

Men störst av allt är nog ändå Malmö FF.

Här är FD:s Lovina Stafhammars fem punkter från den gångna omgången.

Foto: Bildbyrån

AIK:s skräll mot topplaget

Gnaget åkte till Kristianstad för att spela en av de tuffaste bortamatcherna. Men det var lätt som en plätt för AIK. Adelisa Grabus, Nova Selin och Daniella Famili stod för varsitt mål i AIK:s 3–0 vinst. En skräll med tanke på att Kristianstad har gått bra i år, men har inte hittat formen efter sommaruppehållet. AIK saknade sitt nyförvärv Linda Sembrant men framöver kommer Gnaget kunna vässa till sitt lag ännu mer.

Bottenmötet som Linköping vann

Det var dags för en match fylld med ångest. Alingsås besökte Linköping för tre livsviktiga poäng i kampen om en kvalplats i damallsvenskan. Det visade sig att rutin och erfarenhet skulle bli nyckeln till vinst. Linköping vann med 2–1 efter att landslagsspelaren Jonna Andersson räddade sitt Linköping när hon gjorde 2–1 målet i den 82:a minuten. Det innebär att Linköping ligger fyra poäng ner till Alingsås och två poäng upp till BP och kvalplats.

Tove Almqvists show

Vad ska man säga om Tove Almqvist? Hon är en av få som kommer in och avgör gång på gång. I denna omgång var det “derby” mot BP på Grimsta IP. Djurgården fick en tuff start när Ellen Toivio gjorde 1–0 till BP precis innan halvtidsvilan. Matchen gick och BP:s ledning bestod, men i den 63:e minuten blev Tove Almqvist inbytt för att avgöra. I den 77:e minuten kan hon kvittera och i den 85:e minuten skickade hon in ledningsmålet som gav Djurgården segern.

Malmö upp i serieledning

Nykomlingar och serieledare, måste vara historiskt bra. I omgång 16 mötte man förvisso Växjö som har haft det tufft, men serieledningen med två poäng tyder på en otrolig styrka. Sara Kanutte Fornes startade matchen med ett mål efter bara 10 minuter. Snabbt därefter kunde Växjös Larkin Russell sätta dit kvitteringen. Kanutte Fornes gjorde givetvis ett mål till precis innan halvtid och med timmen spelad kunde Mia Persson sätta 3–1 till MFF vilket blev slutresultatet.

Jusu Bah och Schröder lekte runt

Häcken mötte Vittsjö borta under helgen, en match som brukar vara svårspelad men denna gången hade Schröder och Jusu Bah lekstuga. 4–0 blev slutresultatet till Häcken och Jusu Bah och Schröder bjöd på två mål var. Två framtidsnamn som leker fotboll och det har aldrig sett lättare ut att spela i BK Häcken. Schröder leder därmed skytteligan med 24 mål, 11 mål före tvåan Ellen Wangerhiem.

Omgångens elva: