STAFHAMMAR: ”MFF kan ha skickat Rosengård till elitettan”

Omgång 21 av damallsvenskan är färdigspelad och det var en riktig derby-omgång.

Det bjöds det på ett Skånederby, ett Malmöderby, ett västkustderby och ett Stockholmsderby.

Här är FotbollDirekts Lovina Stafhammars fem punkter från den gångna omgången.

Hammarby tog revansch mot AIK

Det var dags för årets sista Stockholmsderby mellan Hammarby och AIK. “Bajen” ville ha revansch efter vårens förlust och det var precis vad de fick. Men vi bjöds på ett otroligt fint derby. Fredagskväll, fullsatt Kanalplan med solnedgång och tifon från två håll. Själva matchen var spännande men Hammarby hade kontroll över stora delar av matchen och Bea Sprung blev drottningen av Södermalm när hon nätade i den tredje minuten för de grönvita. Det var en ledning Hammarby kunde ha koll och kontroll på stora delar av matchen men jag vill slå ett slag för målvakterna. Båda Jada Whyman och Melina Loeck gör bra insatser och ser till att derbyt blev en uddamålshistoria. Matilda Plan blev utvisad i 90+4 efter att ha dragit på sig sitt andra gula kort i matchen. Årets derbystatistik säger 1–1 mellan Hammarby och AIK.

Malmö FF kan ha skickat Rosengård till elitettan

I våras när datumen för Malmöderbyt kom trodde man att det skulle bli årets matcher, men så blev det inte. Toppen mot botten med tanke på tabelläget och tronskiftet i Malmö när Rosengård mötte Malmö FF. Sara Kanutte Fornes gav MFF ledningen i matchen och kunde även utöka redan i första halvlek. I andra kommer Rosengård in med ny energi och får in ett reduceringsmål genom Emilia Larsson. Rosengård jobbade mot en kvittering och var oerhört nära flera gånger, men de saknar verkligen Anam Imo som kan stå i boxen och få in bollen i mål. I denna matchen var det oerhört konstiga målvakts insatser som gav både MFF och Rosengård bra chanser men som ingen av lagen kunde sätta.

Malmö FF vann och tronskiftet är redan klart. Det faktum är att MFF kan ha skickat ner Rosengård till elitettan, det känns svårt att ta sig från kvalplatsen.

Norrköpings otroliga svit

I elva matcher i rad har IFK Norrköping varit obesegrade. Den knackiga våren är som bortglömd och styrkan att ta sig tillbaka under hösten är så viktigt för “Peking”. I denna omgång mötte man Växjö DFF på hemmaplan och hemmalaget tog en stabil seger. Walesiska landslagsspelaren Carrie Jones gav “Peking” ledningen redan i den 3:e minuten och i den 21:a kunde hemmalaget utöka genom Svea Rehnberg. “Peking” har nu fyra poäng upp till Djurgården på en fjärde plats.

Djurgårdens missräkning – Åsland missade straff

Tabellfyran Djurgården åkte upp till Norrland för att besegra Piteå. Men så blev det inte. Piteå stod upp bra och denna matchen var Anna Koivunen och Lauren Brzykcy hjältar. Piteå var starka och fick en del ramträffar men Koivunen stod för flera viktiga räddningar i matchen. Djurgården fick en straff med en halvtimme kvar av matchen när Maja Henriksson hade omkull Mimmi Wahlström i straffområdet och straffskytten och lagkaptenen Therese Åsland klev fram till straffpunkten. Då var Lauren Brzykcy helt med på noterna och kunde ta Åslands straff och se till att det blev 0–0.

Häckens knappa seger mot jumbon

BK Häcken åkte till Alingsås för att möta tabelljumbon Alingsås IF. Då blev det målvaktsbyte när Jennifer Falk fick ge plats åt Fanney Birkisdóttir. Då kunde Stine Sandbech och Anna Anvegård göra varsitt mål. Matchen slutade “bara” 2–0 och Alingsås ska ändå vara nöjda över att ha stoppat damallsvenskans bästa anfallare, Felicia Schröder. Det är en enkel och stabil seger för serieledarna men så starkt av Alingsås.

