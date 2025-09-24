Omgång 19 av damallsvenskan är spelad. Det bjöds på ett rafflande Stockholmsderby, en målvakt som räddade poäng, flera lag med fin segersvit samt en ny förlust för de regerande mästarna.

Här är FotbollDirekts Lovina Stafhammars punkter från den gångna omgången.

Foto: Bildbyrån

Djurgården vann derbyt efter ett sent mål

Stockholmsderbyt mellan Djurgården och Hammarby spelades på ett publikt-fyllt Stockholms Stadion. Djurgården tog snabbt ledningen efter Mimmi Wahlströms mål i den fjärde minuten, efter försvarsmissar från Hammarby. Senare i den första halvleken kunde Hammarbys Asato Miyagawa sätta dit kvitteringen när hon fick in bollen från snäv vinkel.

Andra halvlek blev Hammarbys halvlek och man kom mer och mer in i matchen. Ellen Wangerheim fick in ett mål som kunde gett Hammarby ledningen men målet godkändes inte på grund av offside. I den 95:e minuten fick Djurgården in ett ledningsmål genom Urara Wantabe som satte dit 2–1 för de blårandiga. Det innebär att Djurgården vann sitt första derby mot Hammarby på länge och att man är obesegrade på Stadion i år.

I övrigt var det en otroligt fysisk match där Djurgården vann alla dueller och var det klart starkaste laget, i en match där en hel del domslut blev omdiskuterade. Bland annat en straff som Djurgården inte fick med sig och en utvisning av Djurgårdens målvakt som Hammarby ville ha.

Foto: Bildbyrån

Peking med en ny seger

Obesegrade IFK Norrköping åkte ner till Skåne för att spela den jobbigaste bortamatchen på hela året då de mötte Vittsjö GIK på Vittsjö IP. Men det var inga som helst problem för “Peking” att vinna även denna match. Deborah-Anne La Harpe och Svea Rehnberg stod för målskyttet när man kunde ta en stabil 2–0-seger borta mot Vittsjö. Det innebär att Norrköping nu ligger på en sjätteplats i tabellen med nio poäng upp till Häcken på en tredjeplats.

Linköpings osannolika slutminut

Det krisande laget Linköping tog emot Piteå på hemmaplan. Det blev en osannolik match och varsin poäng till slut. Piteå tog ledningen genom Ásla Johannesen men bara tre minuter senare kunde Linköping kvittera genom María Grós. I den 86:e minuten kunde Saga Swedman ge gästerna från norr ledningen och där trodde många att det var klart. Men i den 96:e minuten fick Linköping en hörna. Landslagsbacken Jonna Andersson klev fram mot hörnflaggan samtidigt som även LFC-målvakten Cajsa Andersson fyllde på i straffområdet. Jonna Andersson slog in hörnan och Cajsa Andersson nickade in den i mål och såg till att slutresultatet blir 2–2. En osannolik men viktig poäng för LFC. Hemmalaget har nu fem poäng upp till BP på kvalplats och Piteå har fyra poäng ner till BP på kvalplats.

Foto: Bildbyrån

Rosengård med fem raka förluster

Trots tränarbytet har Rosengård inte hittat formen. I denna omgången mötte de Häcken borta på Bravida Arena, en match som såklart är tuff för alla lagen, men det såg inte bra ut för de regerande mästarna. Rosengård kunde dock hålla tätt i 68 minuter, vilket var en bedrift mot just BK Häcken.

Felicia Schröder skulle såklart utöka sin skytteligaledning när hon gjorde mål i den 68:e minuten. När Häcken fick in 1–0-målet föll allt för Rosengård och deras försvarsspel. Fyra minuter efter det gjorde Rosengårdsbacken Cronqvist självmål och bara minuter efter det kunde Matilda Nildén utöka till 3–0. Rosengårds försvarsspel hängde inte med och anfallarna orkade inte jobba fram en reducering, men det ska sägas att man saknade bland annat snabba Emilia Larsson. Rosengårds förlust blir den femte raka i damallsvenskan.

Kristianstad fortsatt starka

Brommapojkarna tog emot Kristianstad på Grimsta IP i Stockholm. Det blev en oavgjort drabbning mellan lagen där gästerna kunde ta ledningen efter 39 minuter. Emma Broddheimer satte 1–0 till KDFF. Fem minuter senare satte Ida Bengtsson dit kvitteringen för BP men bara någon minut senare kunde 16-åriga Filippa Andersson Widén sätta dit 2–1 till gästerna vilket blev slutresultatet. KDFF ligger nu på en femteplats och har sju poäng upp till en Europaplats.

