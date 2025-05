STAFHAMMAR: “Sessy Åsland briljerar”

I damallsvenskan har den åttonde omgången spelats.

Det bjöds på skrällar, målkalas, bottenmöten och avslutades med ett hejdundrande Stockholmsderby.

Här är FotbollDirekts Lovina Stafhammars fem punkter från omgången.

Video Spelarna tippar vinnaren av Damallsvenskan 2025

BP:s vinst mot Rosengård

Brommapojkarna skrällde och vann mot Rosengård. Kanske hade Rosengård den stundande Portugalresan i huvudet, men de regerande mästarna tappade tre viktiga poäng. BP gjorde en stark match där mittbacken Alice Ahlberg, som egentligen lagt skorna på hyllan, hoppade in ett skadedrabbat BP och gjorde mål. Ahlberg fick skriva in sig i målprotokollet tillsammans med mittfältaren Ida Bengtsson, som gjorde mål i den 4:e minuten, och även fast det var starkt av BP att vinna så har Rosengård rejäla problem med sitt försvarsspel. Matchen slutade 2-1 efter att Emilie Woldvik reducerade sent i matchen.

Hammarby tillbaka på vinnarspåret

Efter bakslaget mot AIK så är Hammarby tillbaka på vinnarspåret igen. För ”Bajen” var det inte en vanlig match, det var första matchen efter en tuff förlust men framförallt var det Norges nationaldag och eftersom det kryllar av norskor i de grönvita så blev det även lite 17:e maj-firande.

Det var såklart en norska, Julie Blakstad, som skulle starta målskyttet för Hammarby mot Piteå, efter att ha nickat in 1-0 målet. I början av den andra halvleken utökade Ellen Wangerheim, som har kommit tillbaka i målform igen, ”Bajens” ledning. Det var en otroligt fysisk match och mycket känslor på planen som ledde till både gruff och gula kort, men matchen var inte avgjord efter 2-0 målet. I den 87:e minuten fick Piteå en frispark som Emma Viklund slog in i straffområdet och där fanns Wilma Carlsson som reducerade till 2-1. Hammarby kunde hålla sin ledning och vann matchen med 2-1.

Sessy Åsland briljerar

Djurgården tog emot AIK på stadion för hemmalagets första derby för säsongen. AIK, som kom från en derbyseger mot Hammarby, hade bra självförtroende – trodde många. Det skulle enligt många bli en jämn och klassisk derbymatch. Men Sessy Åsland hade andra planer.

Kaptenen gjorde Djurgårdens två första mål i derbyt, och det var två sjukt snygga mål rakt upp i krysset. Efter att Åsland stängt matchen kunde Pauline Hammarlund och Tove Almqvist göra varsitt mål och slutresultatet skrevs till 4-0. Jag undrar om AIK ens var på matchen för det märktes inte av.

Kristianstads seger

Skånelaget Kristianstad åkte till Norrköping för att möta IFK Norrköping. Hemmalaget hade inget att säga till om i matchen för redan efter två minuter gjorde Amy Sayer matchens första mål – sedan rullade det bara på. Beata Olsson, Alice Egnér och Mathilde Janzen fick skriva upp sig i målprotokollet. I den 98.e minuten kunde dock 17-åriga Agnes Karlsson reducera för Norrköping och slutresultatet blev 1-4 till gästerna Kristianstad.

Bottenmötet som kan bli avgörande

Linköping åkte till Skåne för att spela en tuff bortamatch mot Vittsjö. Det var ett viktigt bottenmöte och för lagen i botten är det dessa matcher som kan komma att bli avgörande i slutet av säsongen.

Vittsjö är starka på hemmaplan och så även denna match. Vittsjös Hanna Ekengren satte 1-0 i den 38:e minuten, sedan kvitterade Linköpings Jonna Andersson och det såg länge ut att sluta oavgjort. I 92:a minuten kunde Heidi Kollanen sätta 2-1 till Vittsjö och gav hemmalaget tre viktiga poäng i kampen om att slippa elitettan. Linköping ligger just nu på nedflyttningsplats med två poäng upp till kvalplats.