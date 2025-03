STAFHAMMAR: ”Vad är det som händer i Häcken?”

Damallsvenskans andra omgång är färdigspelad.

Vi bjöds på målkalas och en massa härliga matcher, men vad i hela världen pågår i BK Häcken?

Här är Lovina Stafhammars fem punkter från damallsvenskans andra omgång.

Norrköping tog revansch – i en tuff bortamatch

IFK Norrköping fick bara oavgjort i hemmapremiären. I omgång två var det dags att åka ner till Malmö för en tuff bortamatch, inför ganska tomma läktare – de nästmästa mästarna Malmö FF imponerade inte när det gällde publiksiffran.

För Peking var det inget snack om saken – de skulle dit för att vinna, och det gjorde man. Vesna Milivojević fick göra matchens två mål och gav Norrköping tre poäng.

Under matchen fick vi tyvärr bevittna en obehaglig kollision mellan Malmös Tuva Skoog och Norrköpings Ebba Handfast. Skoog gick av planen med en befarad hjärnskakning men ska efter omständigheterna vara okej.

Vad händer i Häcken?

BK Häcken åkte till Kristianstad för att spela en bortamatch med en stor revanschlust efter att ha förlorat premiären mot Malmö. Men det gick inte denna gång heller.

Vad är det som inte stämmer i Häcken? Försvaret verkar inte helt intakt eller sammansvetsat. Häcken har nu sex poäng och elva mål upp till serieledarna Hammarby och det är möjligt att ta igen, men då krävs det att man får ihop laget på rätt sätt igen.

Hemmalaget Kristianstad fick vinna med 2–0 efter snygga mål av både Beata Olsson och Alexandra Jóhannsdóttir.

Hammarbys målspruta fortsätter

Ellen Wangerheim fortsätter ösa in mål för de grönvita. I senaste matchen åkte man till Linköping med stort bortafölje för att försöka ta tre poäng. I början av matchen hade Hammarby svårt att hitta sitt spel, men efter att Smilla Holmberg satt 1–0 var det ingen tvekan om att Bajen ägde matchen.

Ellen Wangerheim fick göra hattrick igen och hon ser glödhet ut inför kommande landslagssamling. Med dryga 20 minuter kvar av matchen fick världsstjärnan Nadia Nadim gå på planen i grönvita kläder för första gången. Hon fick presentera sig själv med att sätta spiken i kistan och 5–0 till bortalaget Hammarby.

Emilie Woldvik gav Rosengård viktiga poäng

Rosengård spelade på bortaplan mot Växjö i omgång två. De regerande mästarna vann med ”bara” 1–0, men det var en fullt rättvis seger. Emilie Woldvik blev målskytt efter att en otroligt framspelning nådde fram till norskan som fick stå helt fri i straffområdet. Växjö behöver verkligen jobba med markeringar och får inte lämna spelare så fritt – det resulterar i mål.

Rosengård är ett av tre lag som vunnit båda sina matcher hittills, men det har inte gjorts så mycket mål från deras håll ännu.

Djurgården tuffar på

Stockholmslaget Djurgården åkte ner till nykomlingarna Alingsås för att spela av matchen och ta tre poäng. Men första halvlek slutade mållös och direkt i den andra halvleken tog Alingsås ledningen genom Karin Lundins. Men bara minuter senare gjorde Lucia Duras 1–1 och Djurgården tog över matchen. Duras blev tvåmålsskytt och även Sura Yekka och Mimmi Larsson gjorde mål i Djurgårdens 4–1-seger. Det var såklart inte så oväntat att Dif skulle gå vinnande mot nykomlingarna Alingsås, men ändå bra spelat av Djurgården.

Omgångens elva

Moa Olsson (Kristanstads DFF) – Guðný Árnadóttir (Kristianstads DFF), Sura Yekka (Djurgårdens IF), Smilla Holmberg (Hammarby IF) – Alexandra Jóhannsdóttir (Kristanstads DFF), Lucia Duras (Djurgårdens IF), Vesna Milivojević (IFK Norrköping), Emilie Woldvik (FC Rosengård) – Ellen Wangerheim (Hammarby IF), Emily Gray (Piteå IF), Beata Olsson (Kristianstads DFF).