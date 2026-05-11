Ställs mot mästarna: ”Ska bryta den trenden nu”

De nyblivna Europa Cup-mästarna BK Häcken ställs mot Malmö FF under måndagen.

Då vill MFF:s Nellie Lilja ta ner mästerslaget på jorden igen.

– Vi vill inte att de ska tro att det är lätt att komma ner hit och ta ta poäng, säger hon till FotbollDirekt.

Inför den femte omgången av damallsvenskan leder Malmö FF serien, med en match mer spelad än Europalagen Hammarby och BK Häcken.

Just BK Häcken är nästa motståndare på tur för MFF. Göteborgslaget genomlever just nu sin kanske mest framgångsrika period någonsin, med en färsk Europatitel i bagaget och en inhemsk cupfinal som väntar.

Där skulle Malmö FF inte ha något emot att sätta lite käppar i Häcken-hjulet.

– Vi tänker ju att vi ska bryta den trenden nu. Vi ser fram emot matchen skitmycket, säger Nellie Lilja till FotbollDirekt.

Enligt lagkaptenen är BK Häcken en ideal värdemästare för Skånelaget i dagsläget.

– Vi vet att de är ett bra lag, men vi vet också att vi är ett bra lag och vi vill ju kunna slås mot de bästa lagen i serien. Vi vill inte att de ska tro att det är lätt att komma ner hit och ta ta poäng, säger hon och fortsätter:

– De har ju gjort det bra i Europa och om vi kan matcha med det så vet vi vart vi står i ett europeiskt sammanhang.

MFF slutade trea i fjol som nykomlingar. I år har man hittills vunnit tre matcher och spelat en avgjort, med endast ett insläppt mål.

– Man får väl ändå säga att det är en bra start. Sen hade man såklart gärna velat stå på fyra vinster. Det finns mycket mer i spelet att utveckla och om vi sätter lite fler bitar så kommer det ge ännu bättre resultat, menar Lilja.

Malmö FF tar emot BK Häcken på Eleda stadion med avsparkstid klockan 18:00.